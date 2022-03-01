Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür - Son Dakika
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Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür

01.03.2022 12:05
Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür

Rusya'nın askeri operasyonunun 6. gününe girdiği Ukrayna'da, muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçecek önemli bir olay yaşandı. SpaceX şirketinin gönderdiği uydu internet servisi Starlink terminalleri Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov Elon Musk'a teşekkür etti. Elon Musk ise "Rica ederim" mesajı yayınladı.

ELON MUSK'TAN UKRAYNA'YA STARLİNK JESTİ!

BBC'nin haberine göre SpaceX şirketinin gönderdiği uydu internet servisi Starlink terminalleri Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov, kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan terminallerin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti. Musk ise "Rica ederim" diye yanıt verdi.

Ukraynalı bakanın paylaştığı fotoğraf ve teşekkür mesajı, Twitter'da çok sayıda beğeni aldı.

Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür

NE OLMUŞTU?

Fedorov daha önce Elon Musk'ı Twitter'dan etiketleyerek Ukrayna'daki internet kesintilerine karşı Starlink terminalleri göndermesini istemişti. Space X'in kurucusu Elon Musk hafta sonu yaptığı açıklamada Starlink'in Ukrayna'da aktif olduğunu ve daha fazla ekipmanın da yolda olduğunu belirtmişti.

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SON DAKİKA: Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür - Son Dakika
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