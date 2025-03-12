Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış yapacak - Son Dakika
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Dünya

Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı. Bu iyiliğin altında kalmayan Musk'ın Trump'ın siyasi operasyonları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planladığı bildirildi.

12.03.2025 12:52
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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, kıdemli danışmanlığını yaptığı Başkan Donald Trump'ın siyasi operasyonları için 100 milyon dolar bağış yapmayı planladığı bildirildi. The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki iş insanının bağış kararı, Başkan Trump'ın, Musk'ın şirketi Tesla'dan araç satın almasının ardından geldi.

TRUMP'A BAĞLI DIŞ KURULUŞA BAĞIŞ YAPACAK

Beyaz Saray kaynakları, NYT'ye Musk'ın 100 milyon dolarlık bağışını, başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesi yerine, başkana bağlı başka bir dış kuruluşa yapmak istediğini aktardı.

EN FAZLA SİYASİ BAĞIŞ YAPAN İSİM

Öte yandan, Kasım 2024 seçimlerinde Trump ve diğer Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarına yaklaşık 288 milyon dolar bağış yapan Musk, en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

TESLA BAYİSİNDE OTURMA EYLEMİ

New York kentinde 8 Mart'ta göstericiler, Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenlemişti. Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları atmıştı.

TRUMP DESTEK İÇİN TESLA SATIN ALDI

Başkan Trump ise Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın alırken "Bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika Dünya Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağış yapacak - Son Dakika

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