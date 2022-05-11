Elon Musk, Twitter alımı gerçekleşirse Trump'ın uygulamaya dönebileceğini söyledi - Son Dakika

Dünyanın en zengin iş insanı olan Elon Musk, Twitter'ı satın alma süreci tamamlanırsa, Donald Trump'ın uygulamaya geri dönebileceğini söyledi.

Musk geçen ay, şirket hisselerinin tamamı için 44 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

Ancak Musk, konu ile ilgili son açıklamasında, henüz anlaşmanın tamamlanmadığını, sürecin iki - üç ay daha devam edebileceğini kaydetti.

Financial Times gazetesinin organizasyonuna video bağlantı ile katılan Musk, "Trump'ın kalıcı şekilde yasaklanmasını kaldırırdım. Elbette Twitter'ın henüz sahibi değilim bu nedenle bunun kesin olacağını söyleyemem" dedi.

50 yaşındaki girişimci, Twitter'ın karar mekanizmasında sol hareketi kayırma eğilimi olduğunu savundu ve bunun nedeni olarak da şirketin merkezinin San Fransisco'da olmasını gösterdi.

Konuşmasının bu bölümünde, "Zafer, yüzde 10'luk aşırı sağ kesim ile, yüzde 10'luk aşırı sol kesim aynı şekilde üzülmesi olurdu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, 6 Ocak'taki Kongre baskınından 3 gün sonra kalıcı olarak engellendi.

Trump, Musk'ın Twitter'ı satın alma girişimi sonrası uygulamaya geri dönme gibi bir planı olmadığını söyledi.

Yasak kararının aptalca olduğunu savunan Musk, Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey'nin de aynı fikirde olduğunu söyledi:

"O (Dorsey) ve ben, kalıcı yasakların son derece nadir olması gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz. Bu önlem, bot ve spam hesaplar için kullanılmalı.

Elon Musk, eğer birinin yasa dışı ya da toplu zarar verici tweet atması durumunda, geçici olarak engellenebileceğini kaydetti. Bir diğer önerisi ise böyle tweetlerin görünürlüğünün kaldırılabileceği oldu.

'Daha az güvenli bir tonda konuştu.'

BBC Kuzey Amerika teknoloji muhabiri James Clayton konuşmayı şöyle yorumluyor:

Musk, Trump'a koyulan yasağın yanlış olduğu görüşünü ilk kez bu kadar güçlü şekilde ortaya koydu.

Ancak Trump'ın Twitter'a hemen döneceğini bekleyenler yeniden düşünmeli.

Donald Trump, Twitter'a dönmek istemediğini, kendi sosyal medya platformu Truth'u tercih ettiğini söylüyor.

Elbette, Trump 2024 başkanlık seçimlerine aday olursa, bu kararını yeniden gözden geçirebilir.

Ama burada başka engeller de bulunuyor. Birincisi, dünyanın en zengin insanı, anlaşmanın henüz tamamlanmadığını söyledi.

Musk, satın alma konusunda, önceki açıklamalarından daha az güvenli bir tonda konuştu. Hissedarların henüz oylama yapmadığını vurguladı ve daha cevap bekleyen çok fazla soru olduğunu söyledi.

Bu finansal durumunun eskisine göre daha belirsiz gözükmesi ile ilişkili olabilir.

Elon Musk'ın devasa servetinin çoğu, Tesla'daki hisseleri üzerinden geliyor ve elektrikli araç devinin değeri Twitter teklifinden bu yana 350 milyar dolar değer kaybetti.