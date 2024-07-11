Emine Erdoğan, Jill Biden\'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı. Jill Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Washington'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine resepsiyon verdi.

Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'ndeki resepsiyona katılan Emine Erdoğan, bina girişinde Jill Biden tarafından karşılandı. Davetliler, daha sonra 'Entertainment Nation' başlıklı sergiyi gezdi. Sergiyi gezerken Emine Erdoğan resepsiyona katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle sohbet ederek çevre, kültür, eğitim gibi konularda bilgi paylaşımında bulundu. Davet sonunda lider eşleri ev sahipliği için Biden'a teşekkür etti. Serginin ardından, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Emine Erdoğan resepsiyon sonrasında yaptığı açıklamada, "Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle Washington'da lider eşleri ile bir araya geldik. ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden ev sahipliğinde Amerikan Tarihi Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettik. Tarihin ve kültürün harmanlandığı buluşma çerçevesinde değerli lider eşleri ile verimli sohbetler gerçekleştirerek, pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

MÜZE ABD TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Amerikan İhtilali'nden başlayarak siyaset, kültür, bilim ve teknoloji alanından kesitler sunan Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi, Amerika'nın sömürgelerden bugüne kadar olan tarihsel geçmişini ve sosyal gelişimini yansıtıyor. Müzede, Amerikan Milli Marşı'na ilham kaynağı olan Amerikan bayrağından Thomas Edison'un ampullerine, Yıldız Savaşları filmindeki C-3PO kostümünden Dallas dizisindeki J.R. Ewing'in şapkasına kadar çeşitli parçalar sergileniyor.