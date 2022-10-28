Endonezya'da dev pitonun bütün halde yuttuğu kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Endonezya'nın Jambi eyaletinde 54 yaşındaki Jarrah isimli kadın kauçuk toplamak için ormana gitmesinin ardından kayboldu. Kadından haber alınamaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler iki günlük aramanın sonucunda ormanda midesi şişmiş halde 6 metre uzunluğunda bir piton buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedinin yılanın midesinde olduğu anlaşıldı.

YILANIN MİDESİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Arama ekibinden yetkili yaptığı açıklamada, " Kurban, cuma günü ağaçlardan kauçuk toplamak için ormana gitti. Kadından haber alınamayınca ailesi yerel yetkililere kayıp olduğunu bildirdi ve o zamandan beri bölgede arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

CANLI CANLI YUTMUŞ

54 yaşındaki kayıp kadının piton yılanı tarafından canlı canlı yenildiği öğrenildi. Yılanı yakalayan köylüler karnını yardı. Kadının cesedi hiç bozulmamıştı. Henüz sindiremeden kadının cesedini bulan köylüler dehşete düştü. Kadının başı, bedeni, ayakları her şeyi duruyordu. Elde edilen bilgilere göre pitonun kadını yutmasının 2 saat sürdüğü ve kadının o sırada canlı olduğu belirtildi.