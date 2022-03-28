Enerji Danışmanı Widdershoven: Avrupa Birliği'nin hedefinde Doğu Akdeniz gazı var - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken yoğun yaptırım altındaki Rusya'nın doğal gazının yüzde 41'ini satın alan Avrupa Birliği liderleri, son açıklamalarında 'bağımsız enerji' arayışında olduklarını açıkladı. Enerji Risk Danışmanlık Firması VEROCY kurucusu, Kıdemli Jeopolitik ve Ülke Riski Danışmanı Dr. Cyril Widdershoven, Demirören Haber Ajansı'na dünyanın karşı karşıya olduğu doğal gaz ve petrol krizini değerlendirdi. Dr. Widdershoven, Avrupa Birliği'nin hedefinde Doğu Akdeniz doğal gazı olduğunu vurgulayarak Rusya kaynaklı petrol krizine ise "Küresel ekonomi, petrol fiyatlarından daha güçlüdür" dedi.

Dr. Cyril Widdershoven, Doğu Akdeniz'de yapılacak bir doğal gaz veya petrol çıkarma çalışması için en uygun lojistiğe ve altyapıya sahip ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak ülkelerin bu konuda farklılıklarını bir kenara bırakması gerektiğini belirtti. Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz enerji çalışmasının gerçekçi ve pahalı olacağını ifade eden Widdershoven "Doğu Akdeniz enerji merkezi coğrafyaya bağlı. Tükiye, pazar ve tedarikçi arasında bulunuyor. Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa'nın ortasındasınız. İşte bu yüzden büyük bir jeo-stratejik siyasetiniz var" dedi.