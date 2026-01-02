Epstein\'ın kirli yöntemi: Burs vaadiyle genç kızları tuzağa düşürdü

Sanatçı olma hayali kuran Rina Oh, 21 yaşındayken Jeffrey Epstein'ın karanlık dünyasına adım adım çekildiğini ve cinsel istismara uğradığını açıkladı. Aradan geçen yaklaşık 25 yılın ardından Oh, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Epstein dosyalarıyla birlikte kendi hikâyesini anlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Oh, 2000'li yılların başında Epstein'la tanıştığında zor bir dönemden geçtiğini belirtiyor. Sanat eğitimi almak isteyen genç kadın, ailesinin desteğini alamadığı bir süreçte Epstein'ın kendisine sunduğu "burs" teklifine umut bağladı. Epstein'ın kendisini bir hayırsever olarak tanıttığını söyleyen Oh, bu teklifin aslında onu kontrol altına almanın bir yolu olduğunu iddia ediyor.

Başta her şeyin normal göründüğünü anlatan Oh, zamanla Epstein'ın davranışlarının rahatsız edici hâle geldiğini fark ettiğini söylüyor. "Onun dünyasında yazılı olmayan bir düzen vardı. Yanına giden herkes eninde sonunda aynı odaya yönlendiriliyordu," diyerek yaşadıklarının sıradan olmadığını vurguluyor.

Oh, uzun yıllar yaşadıklarını kendisinin hatası olarak gördüğünü ancak zamanla bunun bir istismar olduğunu anladığını ifade ediyor. Epstein'ın, kendisini görmeyi reddettiğinde bursunu geri çektiğini ve baskı kurduğunu da öne sürüyor.

Kamuoyunda Epstein'ın en bilinen mağdurlarından Virginia Giuffre'nin anlattıklarıyla kendi hikâyesinin gölgede kaldığını belirten Oh, hakkında yanlış iddialar ortaya atıldığını ve adını temize çıkarmak için hukuki mücadele verdiğini söylüyor.

Bugün iki çocuk annesi olan Rina Oh, Epstein dosyalarının yayımlanmasının gerçeklerin daha net görülmesini sağlayacağına inanıyor. 2026 yılında yaşadıklarını anlatacağı bir kitap yayımlamayı planlayan Oh, "Artık hikâyemi kendi sözlerimle anlatma zamanı," diyerek sessizliğini bozuyor.