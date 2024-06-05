Er Ryan'ı Kurtarmak Filminde Kullanılan Patlayıcılar Gerçekti

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"Çıkartma sahnesinde kullanılan patlayıcıların çoğu gerçekti, her patladıklarında yer sallanıyordu."

1997 yılında İrlanda’daki Curracloe Plajı, Steven Spielberg'in Normandiya Çıkarması'nın (D-Day) yeniden yaratma konusundaki hırsıyla, kan kırmızısı rengine büründü

Er Ryan'ı Kurtarmak, 1994 yılında ABD’nin Fransa'nın Normandiya sahilinin bir bölümünü oluşturan Omaha Plajı'na yaptığı çıkarmanın dehşetini o denli iyi tasvir ediyordu ki savaşı yaşayan gazilerin ve eleştirmenlerin beğenisini aldı.

Hikayenin merkezinde, üç erkek kardeşi 2. Dünya Savaşı’nın farklı cephelerinde öldürülen James Francis Ryan'ı bulmakla görevlendirilen Yüzbaşı John Miller bulunuyordu.

Miller’ı o çekimler sırasında 40’lı yaşlarının başında olan Tom Hanks canlandırıyordu.

Kuzey İrlandalı film yapımcısı Mark Huffam, Er Ryan'ı Kurtarmak setinde yapım müdürü ve yardımcı yapımcı görevlerindeydi.

Huffam, 20 dakikadan uzun süren bu ikonik çıkarma sahnesine birinci elden tanık olmanın "korkunç" olduğunu anlatıyor.

BBC’ye çekimleri anlatan Huffam, kendilerine "Bunun gerçek gibi görünmesini istiyoruz" görevi verildiğini söylüyor.

Huffam o sahnenin amacının "savaşı yüceltmek değil, o askerlerin o sahile vardıklarında gerçekte ne yaşadıklarını göstermek" olduğunun altını çiziyor.

Yalnızca üç kez özel efektin kullanıldığını plaj sahnesinde, gerçek patlamalar ve kontrollü yangınlar öne çıktı.

Makineli tüfek, top mermisi ve keskin nişancı ateşi sağanağı arasında ilerlemeye çalışırken çevrede askerlerin ölümlerini izleyen Hanks'in karakterinin duygularını aktarmak için yaklaşık sekiz kamera aynı anda çalışıyordu.

Huffam, 80 yıl önce gerçek çıkarmanın yapıldığı Normandiya'nın bir çekim yeri olarak düşünüldüğünü ancak savaş sonrası kıyı şeridinin mimari anlamda gelişmesi nedeniyle bundan hemen vazgeçildiğini aktardı.

Huffam, çekimleri 60 günden az süren filmin tüm planlamasının, henüz çekim öncesi Spielberg'in aklında bitmiş olduğunu söylüyor.

Normandiya Çıkarması (D-Day) nedir?

İngiliz, Amerikan, Kanadalı ve Fransız askeri birlikleri, 6 Haziran 1944'te Fransa kıyısında Alman askerlerine yönelik bir saldırı başlattı.

7 bine yakın gemi ve çıkarma botu, 156 bin asker ve 10 bin askeri aracı, Normandiya sahilinde dikkatle seçilmiş beş sahile İngiliz, Kanadalı ve Amerikalı askerleri çıkardı.

O güne kadar görülmemiş büyüklükte bir deniz, hava ve kara kuvvetleri operasyonu olan çıkarma, Nazi Almanyası'nın işgali altındaki kuzeybatı Avrupa'yı işgalden kurtarmak için atılan ilk ciddi adımdı.

Planlaması bir yıldan uzun süren operasyonun 5 Haziran'da başlaması öngörülmüştü. Çünkü denizin en sakin olacağı, dolunayın sahilleri aydınlatacağı ve su seviyesinin düşük olacağı hesaplanmıştı.

Ancak bu hesaplar tutmadı, daha önce başlayan fırtınalar ancak 6 Haziran'da dindi. Ve operasyon sabahın erken saatlerinde başladı.

Müttefikler çıkarma sırasında 4 bin kayıp verdi, yaralıların sayısı da 6 bini aştı, ancak operasyon başarılı oldu.

Omaha sahili çıkarmasının canlandırması

Çıkarmanın gerçeğe uyguluğuna büyük özen gösterildi.

İrlanda ordusundaki yedek askerler figüran olarak kullanılırken, İngiliz ordusundan seçilen deniz piyadeleri ise çıkarma gemisine pilotluk yapıyordu.

Bu çıkarma gemileri ABD'de ve İngiltere’den temin edildi.

Tom Hanks ve filmin diğer yıldızları da iki haftalık sıkı bir askeri eğitimden geçirildi.

Bu eğitimlerde makineli tüfekle ateş etmeyi öğrendiler, branda üzerinde uyudular ve asker yemeği ile beslendiler.

Yapım sorumlusu Huffam, Curracloe Plajı’nda denizin kan kırmızısına çevrilmesi amacıyla yüzlerce galon gıda boyasının kullanıldığını da söylüyor.

Bu sahne için dublörlerden yangın güvenliği ekiplerine kadar yaklaşık 600 görevlinin çalıştığını aktarıyor.

İki binden fazla askerin öldürüldüğü Omaha çıkarmasının gerçeğe en yakın şekilde beyaz ekrana taşınmasında birçok etken rol oynadı.

Spielberg çekimler öncesi Amerikalı gazileriyle çıkarma deneyimleri hakkında konuşmuştu.

Çıkarmanın 80. yıldönümü

Bugünden 80 yıl önceki o çıkarma sabahını düşünen yapımcı Mark Huffam, şu soruyu soruyor:

“Mermi yağmuru altında, her yanınız makineli tüfek ateşi sesi olmuşken o çıkarma gemisinden nasıl inersiniz? Nasıl bunu yapacak kadar cesur olunabilir?

"Bunu sadece bir film için yaptığınızı bilseniz bile çok korkutucu olduğunu düşünüyorum."

Huffam, setteki her günün bitiminde ekipte, “Bunu başarıyoruz” hissinin hakim olduğunu söylüyor.

Bu destansı yapım, Spielberg’e En İyi Yönetmen Oscar’ı kazandırdı.

Film bununla birlikte dört Oscar daha aldı.