Erdoğan-Biden görüşmesinin perde arkası! Liderler F-16 ve İsveç'in NATO üyeliğini ele almış

ABD Başkanı Joe Biden, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti. Telefon görüşmesinin detayları merak konusu oldu.

"F-16 MESELESİNİ İLERLETMEK İSTİYORUM"

Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk ekranlarında görüşmenin detaylarını paylaştı. Fırat, Joe Biden'ın F-16 meselesini ilerletmek istediğini ancak ABD Kongresi'nin İsveç'in NATO üyeliğini şart koştuğunu söylediğini belirtti. Fırat, "Biden-Erdoğan görüşmesi Ankara'daki heyeti bile şaşkına çevirdi. Biden 'Batı'nın size karşı müdahalesinin adil olmadığını düşünüyorum.' dedi. Biden böyle deyince Türk heyeti kafalarını kaldırıp birbirlerine baktı. Ardından Biden, 'Ben F-16 meselesini ilerletmek istiyorum ama Kongre'de İsveç şartı var' dedi. Türk heyeti bu konuda bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

PUTİN VE ZELENSKİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Fırat sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çok sayıda yabancı devlet başkanı cumartesi günü yapılacak törene katılım için bilgi verdi. Putin Türkiye'ye ayrı ve özel bir ziyarette bulanacak. Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Türkiye'ye gelecek. Putin ve Zelenski'nin peş peşe yapacağı bu ziyarette savaşın gidişatı ve tahıl koridoru konuşulacak."