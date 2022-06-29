Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak - Son Dakika
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Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak

29.06.2022 11:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, bugün Madrid'de saat 18.45 itibarıyla kritik bir görüşme yapacak. Bir saat sürmesi beklenen zirvenin başlıkları ikili ilişkiler ve F-16'lar olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin düzenlendiği Madrid'de bugün bir görüşme yapacak.

İKİ LİDER SAAT 18.45'TE GÖRÜŞECEK

Beyaz Saray, Biden'ın programını paylaştı. Merakla beklenen görüşmenin saati 18.45 olarak belirlendi.

MASADA KRİTİK BAŞLIKLAR VAR

İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16'lar konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

BIDEN'DAN MUTABAKAT İÇİN TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'de dörtlü zirvede sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve mutabakatı, "ittifakımızı ve toplu güvenliğimizi güçlendirecek ve zirveye başlamak için harika bir yol" olarak tanımlayarak, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı anlaşma sağladıkları için tebrik etmişti.

ERDOĞAN İLE BIDEN TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesi de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Son Dakika Dünya Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak - Son Dakika
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