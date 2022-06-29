Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesinin düzenlendiği Madrid'de bugün bir görüşme yapacak.
Beyaz Saray, Biden'ın programını paylaştı. Merakla beklenen görüşmenin saati 18.45 olarak belirlendi.
İki liderin gündem başlıkları arasında ikili ilişkiler ve F-16'lar konusu yer alacak. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'de dörtlü zirvede sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve mutabakatı, "ittifakımızı ve toplu güvenliğimizi güçlendirecek ve zirveye başlamak için harika bir yol" olarak tanımlayarak, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı anlaşma sağladıkları için tebrik etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesi de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Son Dakika › Dünya › Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak - Son Dakika