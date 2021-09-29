Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de buluşacak! Tarihi zirvenin ana gündemi Suriye'deki gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün bir kez daha Soçi'de buluşuyor. Programda heyetler arası görüşme yok, iki lider baş başa konuşacak. Gündemde Suriye olacak. Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına dikkat çekecek, Astana anlaşmalarına uygun şekilde terör varlığına son verilmesine vurgu yapacak.

ERDOĞAN, SOÇİ MUTABAKATI'NIN UYGULANMASINA VURGU YAPACAK

Rusya ile Ekim 2019'da imzalanan Soçi Mutabakatı, terör örgütü YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta, Türkiye'nin beklentilerinden uzak. Erdoğan, mutabakatın bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılar da gerçekleşiyor. Erdoğan, Putin'e bu konudaki rahatsızlığı da iletecek ve saldırıların engellenmesini isteyecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ "İDLİB"

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.

17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi. Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.

İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek.

BÖLGESEL VE ULUSAL GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Suriye'den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.