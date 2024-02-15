Erdoğan\'ın Mısır ziyaretiyle ilişkilerde yakınlaşma sinyalleri

Dünya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 yıl aradan sonra Mısır’a gitti. Erdoğan ve Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler yapan devlet yanlısı medya kuruluşları, 11 yıllık aradan sonra Temmuz 2023'te resmen yeniden diplomatik ilişkiler kurulması ve iki ülke arasında yakınlaşma sinyallerinin ortaya çıkmasıyla daha ılımlı bir söylem benimsemeye başladı.

İki cumhurbaşkanı 14 Şubat'ta başkanlık sarayında görüştü. Birçok işbirliği anlaşması imzalandı.

Erdoğan, Mısır'ın son Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından devrilmesini şiddetle kınamış, Sisi hükümetinin yasa dışı ilan ettiği ve terör örgütü ilan ettiği Müslüman Kardeşler'i yıllarca desteklemişti.

İki ülke, Libya'daki çatışma nedeniyle de anlaşmazlık içindeydi.

'Mısır'ın başarısı'

Birçok televizyon Sisi'nin Erdoğan'ı Kahire Havaalanı’nda karşılamasını ve ortak basın toplantısını yayımladı.

TV sunucuları ve yorumcular Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşma politikalarını övgüyle anlattı.

Gazeteci İbrahim İsa, ziyaretin, Türkiye'yi Mısır'a karşı tutumunu değiştirmeye "zorlayan" Mısır liderliğinin "başarısını" gösterdiğini öne sürdü.

İsa, özel televizyon kanalı Al-Qahera Wal Nas TV'de yayımlanan programında, Sisi-Erdoğan görüşmelerini hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde Mısır politikalarını yansıtması bakımından çok önemli bir siyasi olay olarak nitelendirdi.

Yine özel Sada el-Balad TV'den hükümet yanlısı sunucusu Ahmed Musa da Mısır'ın "doğru yolda" olduğunu söyleyerek Sisi'nin dünya liderleriyle iyi ilişkiler sürdürme konusundaki gayretinden övgüyle bahsetti. Kahire'de iki cumhurbaşkanı arasında yapılan toplantının bir zamanlar "hayal bile edilemez" olduğunu ve iki ülke arasındaki bağlarda büyük bir değişim olduğunu gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Mısır merkezli Suudi kanalı MBC Masr, Kahire'deki Türk büyükelçisiyle röportaj yaptı. İki ülke arasındaki ortak ekonomik ve siyasi işbirliğine değinerek Erdoğan'ın ziyaretinin "başarılı" olduğunu belirtti.

Büyükelçi, iki ülkenin de "geleceği düşünmesi" ve ilişkilerinde "yeni bir sayfa açması" gerektiğini söyledi.

'Filistin davasına büyük destek'

Mısır'da çok sayıda gazete, bu ziyareti 15 Şubat'ta manşete taşıdı. Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerde "yeni bir sayfaya geçildiği" vurgulandı. Neredeyse tamamında, Sisi ve Erdoğan el sıkışırkenki fotoğraf yer aldı.

Birçok yorumcu Mısır'ın "bilgeliği" üzerinde durdu.

Devlet gazetesi Al-Akhbar, "Sisi ve Erdoğan Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasının gerekliliği konusunda hemfikir" manşetiyle basıldı.

Özel Youm7 gazetesi ise, "Mısır ve Türkiye: Tarihi ilişkiler ve Filistin davasına büyük destek" yazdı.

Abdül Latif el-Manawy, Al-Masry al-Youm'da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi son dönemde ülkesi ile Mısır arasında güven inşa etmeye çalıştı. Buna Mısır tarafının krizin başlangıcından bu yana gösterdiği bilgelik, mantıklı ve sağlam tutumu katkı sağladı" yazdı.

Benzer şekilde, devlet gazetesi Al-Ahram’daki başyazıda, Sisi ile Erdoğan arasındaki "tarihi zirvenin", "Mısır siyasi liderliğinin, Mısır'ın ulusal güvenlik gereklerini yerine getirmek için, herkese açık olma ve ilişkilerini çeşitlendirme çabaları çerçevesinde gerçekleştiği" belirtildi.

Bazı muhalif medya platformları ise tam tersi bir tonla, Mısır'ın Türkiye'ye tutumunu değiştirmesi için baskı yapacak konumda olmadığını, ancak Türkiye'nin siyasi ve ekonomik statüsünü güçlendirmek için bir "ortağa" ihtiyaç duyduğunu öne sürdü.