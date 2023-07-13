Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesinde Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesinde Görüştü

13.07.2023 20:31

Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında gerçekleşen görüşme sonrası, her iki lider de Türk-Yunan ilişkileri için olumlu mesajlar verdi. Ancak Yunanistan'da muhalefet kanadı, Miçotakis'e ağır eleştirilerde bulundu. Miçotakis'i ülkenin duruşunu bozmakla suçlayan muhalefet kanadı, seçimlere Türkiye'nin müdahale ettiğine dair endişeleri dile getirmek yerine Miçotakis'in "diplomasi önlüğünü giydiği" eleştirilerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Liderler Zirvesi'nde görüştü. İki liderin görüşmesi Yunanistan'da kriz çıkarttı.Muhalefet kanadı, seçimlere Türkiye'nin müdahale ettiğine dair endişeleri dile getirmek yerine Miçotakis'in "diplomasi önlüğünü giydiği" eleştirilerinde bulundu ve Miçotakis'i ülkenin duruşunu bozmakla suçladı.

16 AY SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile 16 ay sonra ilk kez bir araya geldi. Görüşme öncesi ve sonrası her iki tarafta Yunan-Türk ilişkilerinin geleceğine ilişkin pozitif mesajlar paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi Yunanistan'da kriz yarattı! Miçotakis'i yerden yere vuruyorlar

"MİÇOTAKİS ÜLKENİN DURUŞUNU BOZUYOR"

Görüşme Yunanistan'da ise kriz yarattı. Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesine büyük tepki gösteren Yunan muhalefet partilerinden Syriza ve PA bloğu, "Seçim döneminde Miçotakis, ülkedeki seçimlere Türkiye'nin müdahale ettiğine dair endişeleri gündeme getireceğini söylemişti. Fakat bunun yerine diplomasi önlüğünü giyip görüştü" açıklamasını yaptı. Muhalefet bloğu Miçotakis'in ülkenin duruşunu bozmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi Yunanistan'da kriz yarattı! Miçotakis'i yerden yere vuruyorlar

"POZİTİF BİR GELİŞME DEĞİL"

PASOK-KINAL lideri Nikos Androulakis ise, "ABD'nin Türkiye'ye 80 adet F-16 modernizasyon kiti satılması ve 40 yeni savaş uçağı satılması pozitif bir gelişme değil. AB-Türkiye ilişkileri NATO ekseninde incelenmeli, AB kurumları tarafından incelenmeli ve Türkiye'nin AB üyeliği ütopik bir hayal" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi Yunanistan'da kriz yarattı! Miçotakis'i yerden yere vuruyorlar

"YUNAN ADALARI KONUSUNDA CİDDİ ENDİŞELER UYANDIRIYOR"

Yunanistan Komünist Partisitarafından yapılan açıklamada ise bu gelişmenin Yunan adalarının ve Yunanistan'ın egemenlik hakları konusunda ciddi endişeler uyandırdığına da vurgu yapıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesinde Görüştü - Son Dakika
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