Erhürman'dan Guterres ile Görüşme Değerlendirmesi
Erhürman'dan Guterres ile Görüşme Değerlendirmesi

Erhürman\'dan Guterres ile Görüşme Değerlendirmesi
13.02.2026 15:09
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü, iş birliği vurgusu yaptı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, "Birleşmiş Milletler'in en üst düzeyde süreci yakından takip ettiğini gördük. Biz de her düzeyde temas ve iş birliğini sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, 11 Şubat'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Erhürman, görüşmenin planlanan yarım saatlik süreyi aşarak 1 saat 10 dakika sürdüğünü, bunun da Guterres'in konuya verdiği önemin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres ile yapılan ilk yüz yüze görüşmede üç temel başlığın ele alındığını söyleyen Erhürman, bunlardan ilkinin Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin iletilmesi, ikincisinin ise dört maddelik metodoloji önerisi olduğunu kaydetti. Önerinin zaman zaman yanlış yorumlandığını belirten Erhürman, çerçevenin yüz yüze anlatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Üçüncü başlığın güven yaratıcı önlemler olduğunu aktaran Erhürman, 5+1 formatındaki toplantıların bu konular için uygun bir zemin olmadığını düşündüklerini, güven artırıcı adımların esas olarak Lefkoşa'da iki lider arasında sonuçlandırılması gerektiğini savunduklarını söyledi. 2017'den bu yana süren durgunluğun iki taraf arasındaki güveni zayıflattığını belirten Erhürman, Güney Kıbrıs'ın güvenlik, enerji ve deniz yetki alanları konusunda Kıbrıslı Türkleri dışlayan adımlarının da güven kaybına yol açtığını bildirdi.

Metodolojinin ikinci maddesinin geçmiş müzakere süreçlerinde elde edilen yakınlaşmaların korunmasını öngördüğünü ifade eden Erhürman, özellikle Crans-Montana sürecine kadar oluşan kazanımların ilkesel olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Sürece sıfırdan başlanmasının zaman kaybına yol açacağını belirten Erhürman, "Biz müzakere olsun diye müzakere istemiyoruz, bu kez çözüm olsun diye müzakere istiyoruz" dedi.

Zaman sınırlaması önerisinin de sürecin ucu açık ve sonsuz müzakereye dönüşmesini engellemek amacı taşıdığını kaydeden Erhürman, dönüşümlü başkanlık gibi temel başlıklar netleşmeden ikinci aşamaya geçilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye'nin süreci engellediği yönündeki değerlendirmelere de değinen Erhürman, böyle bir engel varsa bunun kendi metodolojilerinden kaynaklandığını, konunun Türkiye ile ilgisi bulunmadığını söyledi.

Geçiş noktalarındaki sorunları Guterres'e aktardığını kaydeden Erhürman, Metehan sınır kapısındaki yoğunluğun çözülmediğini, Derinya ve Bostancı ile ilgili adımların atılmadığını dile getirdi. Yeni geçiş noktalarına ilişkin ise Haspolat, Akıncılar ve Kiracıköy-Athienou hattı dahil çeşitli alternatifler sunduklarını belirten Erhürman, "Kıbrıslı Rumların da bu geçişlerden yararlanmasından hiçbir rahatsızlık duymayacağımızı, tam tersine karşılıklı kolaylaşmayı desteklediğimizi ifade ettik" açıklamasını yaptı.

Erhürman, "Sonuç olarak, Birleşmiş Milletler'in en üst düzeyde, Genel Sekreter seviyesinde süreci yakından takip ettiğini gördük. Biz de her düzeyde temas ve iş birliğini sürdürmeye kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu .

Kaynak: DHA

Dış Politika, Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erhürman'dan Guterres ile Görüşme Değerlendirmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Erhürman'dan Guterres ile Görüşme Değerlendirmesi - Son Dakika
