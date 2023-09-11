Putin'in ikazına kulak asmadılar! Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği tatbikat başladı - Son Dakika

Putin'in ikazına kulak asmadılar! Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği tatbikat başladı

Son Güncelleme: 11.09.2023 22:43

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği "Eagle Partner 2023" askeri tatbikatı, Ermenistan'ın Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde başladı. Rusya lideri Putin'in tepki gösterdiği tatbikatın 9 gün süreceği öğrenilirken, Moskova yönetiminin de tatbikatı yakından takip edeceği ifade edildi.

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği "Eagle Partner 2023" askeri tatbikatı Ermenistan'ın Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde başladı. Rusya'nın büyük tepki gösterdiği tatbikatın 9 gün süreceği ve Moskova yönetimi tarafından yakından takip edileceği kaydedildi.

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği 'Eagle Partner 2023' tatbikatı başladı

TATBİKATA 85 ABD ASKERİ KATILIYOR

Ermenistan, ABD ile ortak askeri tatbikatlara ev sahipliği yapıyor. Başkent Erivan yakınlarındaki Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde bugün başlayan "Eagle Partner 2023" tatbikatına 85 ABD, 175 Ermeni askeri katılıyor. ABD'li Albay Martin O'Donnell, 2 ülke askerlerinin barışı koruma operasyonları çerçevesinde taktiksel seviyede yeni ilişkiler kurarak birlikte çalışabilirliği artırmak için tatbikatların hayati bir fırsat olduğunu söyledi.

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği 'Eagle Partner 2023' tatbikatı başladı

9 GÜN SÜRECEK

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile ortak düzenlenen "Eagle Partner 2023" tatbikatının 9 gün süreceği ve 20 Eylül'de sona ereceği belirtilirken, tatbikatın amacının, Ermeni güçlerini uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğu duyurulmuştu.

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği 'Eagle Partner 2023' tatbikatı başladı

"ERMENİSTAN'IN HANGİ HEDEFLERİ İZLEDİĞİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR"

Ermenistan'ın ABD ile ortak tatbikatları Rusya'nın tepkisini çekerken Rus tarafı bu tatbikatı derinlemesine inceleyeceklerini ve durumu takip edeceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD-Ermenistan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın hangi hedefleri izlediğini anlamamız gerekiyor ve bunu diyalog içinde yapacağız. Moskova Erivan'ın yakın ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir, sorunlar olabilir ama bunların diyalog çerçevesinde çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği 'Eagle Partner 2023' tatbikatı başladı
Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği 'Eagle Partner 2023' tatbikatı başladı
Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği 'Eagle Partner 2023' tatbikatı başladı
Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği 'Eagle Partner 2023' tatbikatı başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Putin'in ikazına kulak asmadılar! Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği tatbikat başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'in ikazına kulak asmadılar! Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği tatbikat başladı - Son Dakika
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