İstanbul\'daki 2 cinayetle bağlantılı 3 şüpheli, ülkeden kaçamadan Edirne\'de yakalandı

İstanbul Büyükçekmece ve Bağcılar'da işlenen 2 ayrı cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Edirne'de yakalandı.

AYNI GÜN İKİ İLÇEDE İKİ CİNAYET

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim Çarşamba günü Büyükçekmece ve Bağcılar'da 2 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de o gün bir rezidansın 17'nci katındaki dairede düzenlenen silahlı saldırıda Yasin Binarci (26) hayatını kaybetmiş, Mehmet Işık yaralanmıştı. Saldırının şüphelisi Mehmet Emin Yüksel (22) ise Bağcılar'da inşaat alanının yanındaki boş arazide otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, otomobili bıraktıktan sonra yaya olarak kaçtığı belirlenen 3 şüpheli için çalışma başlatılmıştı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA HAZIRLANIYORLARDI

Her iki cinayetle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B.'nin (22) yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerinin Edirne'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.