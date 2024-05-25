Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı

Dünya

Fenerbahçe\'nin bir kulağı da Konya\'da olacak

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter 19 Mayıs'ta zorlu hava koşulları nedeniyle düşmüş ve helikopterde bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti. Talihsiz kazanın yankıları hala sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopterin acil iniş yaptığı duyuruldu.

STADYUMA ACİL İNİŞ YAPTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter, sabah saatlerinde Taşhir'e giderken Lori bölgesindeki Vanadzor stadyumuna acil iniş yaptı.

"ARABAYLA GEZMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Olayla ilgili açıklama yapan Paşinyan, acil inişin nedeninin olumsuz hava koşulları olduğunu ifade ederek "Her şey yolunda. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a plansız iniş yaptı. Artık arabayla gezmeye devam ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum" dedi.