Ermenistan'ın döşediği mayınlar 65 Azerbaycanlının hayatını kaybetmesine ve 276 kişinin yaralanmasına neden oldu
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 10 Kasım 2020 ile 26 Aralık 2023 tarihleri arasında Ermenistan tarafından döşenen kara mayınları sonucunda 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 276 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 50'si sivil, 15'i ise ordu mensubuydu.
27.12.2023 - 11:12,
Güncelleme: 11:16
Ermenistan tarafından döşenen mayınlar, 65 Azerbaycanlının hayatını kaybetmesine ve 276 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 10 Kasım 2020 ile 26 Aralık 2023 tarihleri arasında toplamda 65 kişinin Ermenistan tarafından döşenen kara mayını sebebiyle öldüğünü 276 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında 65 kişiden 50'sinin sivil, 15'inin ise ordu mensubu olduğunun altını çizdi.
Kaynak: DHA
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