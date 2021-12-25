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Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı? - Son Dakika

Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı?

25.12.2021 12:43
Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı dikkat çeken açıklamada Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmelerinden sonuç alınırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini ifade etti. Türkiye ile ön koşulsuz normalleşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile müzakerelerin olumlu seyretmesi durumunda Erdoğan ile bir görüşmenin olabileceğini söyledi.

Türkiye ile müzakerelere başlanması ve Nahçivan üzerinden açılacak olan karayolu koridoruna Ermenistan'ın izin vermesi yönündeki eleştirilerle ilgili gelen soruya cevap veren Paşinyan, "Transit güzergah oluşturma ve inşa etme gündemi bizim için önemli. Türkiye ile ilişkilerde muhtemel iletişimin daha geniş bir bölgesel öneme sahip olabileceği ortaya çıkıyor. Örneğin Ermenistan-Türkiye sınırının ve demiryolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir" dedi.

"BEKLENTİMİZ İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ"

Paşinyan, "Havayolu trafiğinin yeniden başlama konusunda da umarız ki karşılıklı seferler başlar. Beklentimiz ilişkilerin normalleşmesi ama anlamalıyız ki çok nüansları olan çok zor bir meseleyle uğraşıyoruz ve Ermenistan'da bu konuda çok duygusal bir tavır var. Bir önceki basın toplantısının son bölümünde Ermeni-Türk ilişkilerine ilişkin algılar hakkında söylenenlerin kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldiğini memnuniyetle belirtmek isterim.

Sorunun özü anlaşılmaya çalışıldı. Gerçek dışı bir iyimserlikten bahsetmiyoruz. Çünkü bunun bir temeli yok. Ancak taraflar konuşmaya ve iyimserlik için zemin hazırlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin sonucunda Ermeni tarafının sözde Ermeni soykırımının tanınması konusunda ısrarcı olup olmayacağı ile ilgili soruya da net bir cevap veren Paşinyan, "Bütün Ermeni makamları Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazır olduklarını ilettiler. Yani Ermeni soykırımının tanınması, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, sınırların açılması için hiçbir zaman ön şart olmadı." dedi.

"SÜREÇ BAŞARILI OLURSA ELBETTE OLUR"

Paşinyan, Türk-Ermeni görüşmelerinde kendilerini Ruben Rubinyan'ın temsil edeceğini belirterek, "Sayın Rubinyan'ın eğitimi, deneyimi ve geçmişteki siyasi başarısı yeterlidir. Öte yandan Sayın Rubinyan'ın bu görevi tek başına almayacağını tüm süreci yürütecek diplomatik kadromuzdan bir ekip oluşturulacağını söylemiştim. Sayın Rubinyan müzakere heyetinin başındadır. Tabi bu Sayın Rubinyan'ın deneyimlerinin önüne geçeceğini ifade etmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlanıp planlanmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Paşinyan, "Sayın Rubinyan'ın, Türk muhatabıyla görüşmesinden başarılı sonuç çıkarsa o noktaya kadar bu durum olgunlaşır. Elbette bu müzakerelerden sonra üst düzey görüşmeler takip etmelidir. Süreç başarılı olursa bu görüşme mutlaka olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Nikol Paşinyan, Ermenistan, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ermenistan lideri Paşinyan müzakereler öncesinde konuştu: Erdoğan'la görüşme olacak mı? - Son Dakika Dünya


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