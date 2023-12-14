Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verdiği adliyeden çıktıktan bir kaç saat sonra adliye binası kundaklandı. Yangında 17 kişi yaralandı

Eski Başkan Donald Trump'ın 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davasındaki ifadenin tamamlanmasından dört saat sonra, Çarşamba günü kundakçı olduğu anlaşılan bir kişi Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde kağıt evrakları ateşe vererek küçük bir yangın başlattı. Yangında çoğu memur olmak üzere 17 kişi yaralandı

Mahkeme sözcüsü Al Baker, şüphelinin adliye binasının dördüncü katındaki kağıtları ateşe vermesi ve ardından saat 16.15 civarında alevleri söndürmek için yangın söndürücüyü boşaltması sonucu üç katın boşaltıldığını ve bir düzineden fazla mahkeme memurunun hafif yaralandığını söyledi.

Baker, Trump'ın yakından izlenen duruşmasının başındaki yargıç Arthur Engoron'un binadan kaçmak zorunda kalanlar arasında olduğunu söyledi.

Yangın sırasında Trump adliyede değildi.

Bakanlığın bir sözcüsüne göre itfaiye, muhtemelen yangın söndürücünün dumanından kaynaklanan "şüpheli bir koku" raporu aldıktan sonra olay yerine müdahale etti.

İtfaiyeye göre17 kişi hafif yaralandı ve bunlardan ikisi (bir çavuş ve bir mahkeme memuru) gözlem için New York-Presbiteryen Aşağı Manhattan Hastanesi'ne götürülürken, diğer 15 kişi olay yerinde tıbbi almayı kabul etmedi

Baker, yaralıların tamamının mahkeme görevlileri olduğunu söyledi.

Polis, yaralılardan bazılarının yangın söndürücünün yaydığı kimyasallar nedeniyle öksürdüğünü söyledi.

Kundakçı gözaltına alındı.