 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verdiği adliyeden çıktıktan bir kaç saat sonra adliye binası kundaklandı. Yangında 17 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verdiği adliyeden çıktıktan bir kaç saat sonra adliye binası kundaklandı. Yangında 17 kişi yaralandı

Eski Başkan Donald Trump'ın sivil dolandırıcılık davasının ifadesi tamamlanmasından sonra, Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde çıkan yangında 17 mahkeme görevlisi hafif yaralandı. Kundakçı, kağıt evrakları ateşe vererek olaya sebep oldu. Trump mahkemede değildi. Yangın, mahkeme binasının boşaltılmasına neden oldu ve yangın söndürme işlemi sırasında yaşananlar, mahkeme görevlilerinin hafif yaralanmasına yol açtı. Kundakçı gözaltına alındı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verdiği adliyeden çıktıktan bir kaç saat sonra adliye binası kundaklandı. Yangında 17 kişi yaralandı
14.12.2023 - 16:44,  Güncelleme: 16:53
Abone Ol

Eski Başkan Donald Trump'ın 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davasındaki ifadenin tamamlanmasından dört saat sonra, Çarşamba günü kundakçı olduğu anlaşılan bir kişi Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde kağıt evrakları ateşe vererek küçük bir yangın başlattı. Yangında çoğu memur olmak üzere 17 kişi yaralandı

Mahkeme sözcüsü Al Baker, şüphelinin adliye binasının dördüncü katındaki kağıtları ateşe vermesi ve ardından saat 16.15 civarında alevleri söndürmek için yangın söndürücüyü boşaltması sonucu üç katın boşaltıldığını ve bir düzineden fazla mahkeme memurunun hafif yaralandığını söyledi.

Baker, Trump'ın yakından izlenen duruşmasının başındaki yargıç Arthur Engoron'un binadan kaçmak zorunda kalanlar arasında olduğunu söyledi.

Yangın sırasında Trump adliyede değildi.

Bakanlığın bir sözcüsüne göre itfaiye, muhtemelen yangın söndürücünün dumanından kaynaklanan "şüpheli bir koku" raporu aldıktan sonra olay yerine müdahale etti.

İtfaiyeye göre17 kişi hafif yaralandı ve bunlardan ikisi (bir çavuş ve bir mahkeme memuru) gözlem için New York-Presbiteryen Aşağı Manhattan Hastanesi'ne götürülürken, diğer 15 kişi olay yerinde tıbbi almayı kabul etmedi

Baker, yaralıların tamamının mahkeme görevlileri olduğunu söyledi.

Polis, yaralılardan bazılarının yangın söndürücünün yaydığı kimyasallar nedeniyle öksürdüğünü söyledi.

Kundakçı gözaltına alındı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verdiği adliyeden çıktıktan bir kaç saat sonra adliye binası kundaklandı. Yangında 17 kişi yaralandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Manhattan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verdiği adliyeden çıktıktan bir kaç saat sonra adliye binası kundaklandı. Yangında 17 kişi yaralandı - Son Dakika


16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44
Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36
Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:31
Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:26
Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak

Son Dakika
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:31 Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 17:02:40. #1.13#
SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verdiği adliyeden çıktıktan bir kaç saat sonra adliye binası kundaklandı. Yangında 17 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement