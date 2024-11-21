Eski Başbakan Yardımcısı John Prescott Hayatını Kaybetti

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İNGİLTERE'nin eski başbakan yardımcısı John Prescott, 86 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere'nin eski başbakan yardımcısı ve İşçi Partisi'nin önde gelen isimlerinden John Prescott, 86 yaşında hayatını kaybetti. Prescott, İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu 1997-2007 yılları arasında başbakan yardımcılığı yaptı. Bu yıl itibarıyla Lordlar Kamarası'ndaki görevinden emekli olan Prescott, 2019'da felç geçirdi ve Alzheimer hastalığıyla yaşıyordu.

Başbakan Keir Starmer taziye mesajında, "John Prescott'un vefatını duymaktan derin üzüntü duyuyorum. John İşçi hareketinin gerçek bir deviydi. İşçi Partisi adına Pauline ve ailesine, Hull şehrine, onu tanıyan ve seven herkese başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Huzur içinde yatsın" dedi.