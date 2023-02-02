Eski başbakandan Kur'an yakma eylemine tepki: Kullanışlı aptal - Son Dakika
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Eski başbakandan Kur'an yakma eylemine tepki: Kullanışlı aptal

02.02.2023 09:44

İsveç'te Kuran- Kerim'e yapılan çirkin saldırının arsından ülkeyi, NATO krizi noktasında çıkmaza sokmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, provokasyona izin veren İsveç'in NATO'ya katılmasına onay vermeyeceğini açıklamıştı. İsveç Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Mandalena Andersson ülkede Kur'an-ı Kerim yakanların, İsveç ile İslam dünyası arasındaki ilişkileri bozmak istediğini dile getirerek "kullanışlı bir aptal" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın göz göre göre Kuran'ı Kerim'i yakması dünyayı ayağa kaldırmıştı. Bu çirkin saldırıya Türkiye'de çok sert tepki göstermiş, olayın ikili ilişkilere zarar verdiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısında, "Boşuna uğraşmayın, NATO'ya alınmanıza izin vermeyeceğiz" diye konuşmuştu.

"KULLANIŞLI APTAL OLURSUNUZ"

Eski Başbakan Mandalena Andersson, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi. İsveç'in önemli bir NATO sürecinden geçtiğini belirten Andersson, halkı bu sürece yardımcı olmaya çağırdı.Andersson, "İsveç'te ifade özgürlüğü yasasına göre tiksindirici şeylerin de yapılabilmesi, bunların tiksindirici şeyler olduğunu düşünmemizi engellemez. Çarpık bir ruh haliyle Kur'an'ı yakmanız ve bunu teşvik etmeniz halinde, İsveç ile İslam dünyası arasındaki iyi ilişkileri bozmayı isteyen güçler için kullanışlı bir aptal olursunuz. Hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının NATO sürecinde atmosferi soğutmaya yönelik girişimlerini de olumlu buluyorum." ifadelerini kullandı.

"SONUÇLARINI DÜŞÜNME SORUMLULUĞUMUZ VAR"

İsveç Demokratlar Partisinin "İfade özgürlüğü çerçevesinde 100 Kur'an-ı Kerim yakılabileceği" yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Andersson, "Kendinizi her zaman ifade etme hakkınız vardır. Ancak bunun başkalarını incitebileceğini ve sonuçlarını düşünme sorumluluğunuz da var. Hükümeti dışarıdan desteleyen İsveç Demokratlar Partisi ile işbirliği yapılması, dış politika ve İsveç'in güvenliği yönünden gözden geçirilmesi gereken bir durum." dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kuran-ı Kerim, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski başbakandan Kur'an yakma eylemine tepki: Kullanışlı aptal - Son Dakika


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