Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden\'ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı

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Biden'ın Yarıştan Çekilmesi Liberal Medyayı Sarstı

Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık yarışından çekilme kararı, liberal medyada büyük bir şok etkisi yarattı.

CNN yorumcusu Van Jones, haberi duyururken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Jones, "Bu sevdiğimiz, önemsediğimiz biri. Ondan bir şey almak zorunda kaldık," diyerek duygularını ifade etti.

Senatör Chris Coons da CBS'de duygusal anlar yaşadı. Coons, Biden'ı "tarihimizin en büyük Delaware'lisi" olarak nitelendirdi ve onun hizmetlerine olan minnettarlığını dile getirdi.

Ancak en dikkat çekici tepkilerden biri, eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki'den geldi. Psaki, haberi verirken zorluk yaşadı:

"Bunu ben de sindirmeye çalışıyorum, çünkü bir buçuk yıl onun için çalıştım. O olağanüstü bir insan, olağanüstü bir başkan," dedi.

Psaki, Biden'ın mektubunu okumadan önce kekeledi ve duraksadı. Daha sonra sosyal medyada, haberin herkesi hazırlıksız yakaladığını belirtti:

"Ona yakın olan insanlardan ve kampanyadaki birçok kişiden bunun olacağına dair çok az işaret vardı," diye yazdı.

Bu ani gelişme, sadece Demokratların planlarını değil, bazı gazetecilerin günlük rutinlerini de altüst etti. CNN sunucusu Wolf Blitzer, izin gününde acilen haber merkezine dönmek zorunda kaldı.

Sonuç olarak, Biden'ın kararı liberal medyada derin bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı, özellikle ona yakın çalışmış olan gazeteciler ve yorumcular arasında.