Eski bir başkan ve porno yıldızı: Trump-Daniels davası neden önemli? - Son Dakika
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Eski bir başkan ve porno yıldızı: Trump-Daniels davası neden önemli?

Eski bir başkan ve porno yıldızı: Trump-Daniels davası neden önemli?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, dört yıla kadar hapis cezası alabilir. Bu dava, Trump'ın bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması anlamına geliyor. Davanın sonucu, Trump'ın seçim kampanyasını etkileyebilir.

22.04.2024 13:14
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, porno yıldızı Stormy Daniels'a 2016'da yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlandığı dava, bugün New York'ta başlıyor.

Süreçle birlikte Trump ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacak.

77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.

Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor.

Kasım ayında seçime gidecek ABD’de Trump, Cumhuriyetçilerin Başkan aday adaylarından birisi. Trump bu tarihi dava nedeniyle, seçimden aylar önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir.

Bu tarihi davayla ilgili bazı kilit soruları ve yanıtlarını derledik.

Stormy Daniels kim?

Gerçek ismi Stephanie Clifford olan Stormy Daniels, 1979 yılında Louisiana eyaletinde doğdu.

Daniels, porno sektöründe ilk oyuncu olarak çalışmaya başladı, 2004 yılından sonra da senaryo yazmaya ve film yönetmeye başladı.

Stormy Daniels ismi, Mötley Crüe müzik grubunun bas gitaristi Nikki Sixx'in kızı Storm ile viski markası Jack Daniels'dan geliyor.

Daniels ayrıca The 40-Year-Old Virgin ve Knocked Up filmleri ile Maroon Five grubunun Wake Up Call şarkısının müzik videosunda konuk oyuncu olarak yer aldı.

2010 yılında Louisiana'da ABD Senato koltuğuna aday olmayı düşünen Daniels, daha sonra adaylığının ciddiye alınmadığı gerekçesiyle geri çekilme kararı almıştı.

Trump'a karşı iddiaları ne?

İkisinin tanışıklığı 2006'ya kadar geri gidiyor.

Daniels, Trump ile California ve Nevada arasında bulunan Tahoe Gölü'ndeki bir tatil beldesinde, golf turnuvası sırasında tanıştığını söylüyor.

2011'de In Touch Weekly dergisine verdiği bir röportajda Daniels, Trump'ın kendisini yemeğe davet ettiğini ve onunla otel odasında buluştuğunu anlatıyor.

Daniels'ın bu röportajının tamamı 2018 yılına kadar yayımlanmadı.

Röportajda Daniels, "Koltukta uzanmış televizyon izliyordu. Pijama giyiyordu" diyor.

Daniels ikisinin ilişki yaşadığını iddia ederken Trump'ın avukatı bu iddiayı "şiddetli bir şekilde" reddediyor.

Eğer Daniels'ın anlattıkları doğruysa, iddiaya konu olan olay, Trump'ın en küçük çocuğu Barron'un doğumundan sadece dört ay sonra yaşanmış olabilir.

Mart 2018'de bir televizyon kanalına verdiği röportajda Daniels, ilişki hakkında sessiz kalmak için tehdit edildiğini aktardı.

Daniels, In Touch Weekly röportajını kabul ettikten kısa bir süre sonra, Las Vegas'taki bir otoparkta bir adamın kendisine yaklaşıp, "Trump'ı rahat bırakmasını" söylediğini iddia etti.

Bu iddialar neden yeniden gündeme geldi?

Ocak 2018'de Wall Street Journal, 2016 yılında Trump'ın avukatı Michael Cohen'in Daniels'a sessiz kalması için 130 bin dolar ödediğine dair bir haber yayımladı.

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa bu olay, Trump'ın kazandığı ABD başkanlık seçiminden bir ay önce yaşandı.

Haberde söz konusu ödemenin Daniels ile konuyu kamuya açık şekilde konuşmamasına yönelik yapılan bir gizlilik anlaşmasının parçası olduğu belirtildi.

Peki bu yasadışı mıydı?

Ödeme tek başına yasadışı değil.

Ancak Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme, yasal ücret olarak kayda geçirildi.

Savcılar bunun resmi kayıtlarda sahtecilik olarak yorumlanabileceğini ve suç teşkil edebileceğini savunuyor.

Savcılar ayrıca bunun seçim yasasını çiğnediğini de iddia edebilir çünkü Trump'ın Daniels'a yaptığı ödemeleri saklama girişimi, seçmenlerin porno yıldızıyla ilişkisi olduğunu bilmesini istememesinden kaynaklanıyordu.

ABD yasalarına göre, bir suçu örtbas etmek daha ciddi bir suçlama sayılıyor.

Avukatlar kendilerine veya Trump'a yaklaşmakta olan bir iddianameyle ilgili önceden bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

2018 yılında Michael Cohen, Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık kampanyası sırasında Daniels'a ve bir başka kadına yapılan ödemeler ile kampanya finansmanı ihlalleri ve birtakım diğer suçlamalarla hapis cezasına çarptırılmıştı.

Stormy Daniels'ın da savcılarla görüştüğü belirtiliyor.

Süreçten neler bekleniyor?

Davanın Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekillenmesi bekleniyor.

Davada 57 yaşındaki Cohen'in, Trump ile yaşadığı iddia edilen ilişki hakkında sessiz kalması karşılığında Daniels'a 130 bin dolar ödeme yapmaya yönlendirildiği yer alıyor. Savcılar ise bunu 2016 seçimlerini "yasadışı bir şekilde etkileme" girişimi olarak tanımlıyor

ABD’de sus payı ödemeleri yasa dışı değil. Ancak Manhattan Bölge Savcılığı, Trump'ın Cohen'e yaptırdığı ödemeyi yasal giderler olarak uygunsuz bir şekilde kaydederek suç işlediğini iddia ediyor.

Trump toplamda 34 kez birinci dereceden ticari kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Bir karara varılması için 12 jüri üyesinin de Trump'ın belirli bir suçlamadan suçlu ya da suçsuz olduğu konusunda hemfikir olması gerekiyor.

Manhattan'daki duruşmada Cohen, Daniels ve Trump'ın skandal nedeniyle hapse giren kişisel avukatı da dahil olmak üzere birçok kişinin ifade vermesi bekleniyor.

Peki bu süreç neden önemli?

Trump'ın destekçileri, eski başkanın geçmişteki davranışlarını ve kadınların kendisine yönelttiği suçlamaları büyük ölçüde geçiştirdi.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher'a göre Trump hakkında bir iddianame düzenlenmesi hatta mahkumiyet alması Trump'ı başkanlık yarışından alıkoymak için yeterli olmayabilir.

Zurcher, " Hatta ABD yasalarında, suçlu bulunan bir adayın hapisteyken bile başkanlık için kampanya yürütmesini ve başkan olarak görev yapmasını engelleyen hiçbir şey yok. Ancak Trump'ın tutuklanması elbette başkanlık kampanyasını zorlaştırır" diyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Eski bir başkan ve porno yıldızı: Trump-Daniels davası neden önemli? - Son Dakika

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