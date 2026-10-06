Eski BND Başkanı Hanning, 2 bin belge iddiasıyla casusluk şüphesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski BND Başkanı Hanning, 2 bin belge iddiasıyla casusluk şüphesiyle gözaltına alındı

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Eski BND Başkanı Hanning, 2 bin belge iddiasıyla casusluk şüphesiyle gözaltına alındı
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Almanya'da eski BND Başkanı August Hanning, casusluk ve devlet sırlarını yabancı bir güce aktarma şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturmada yaklaşık 2 bin gizli belgenin Hanning'e ulaştığı iddia edilirken, eski büro yöneticisi Manfred D'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

Haber: İlhan BABA

BERLİN – Almanya'da eski Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, devlet sırlarını yabancı bir güce aktarma ve casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 2 bin gizli belgenin Hanning'e ulaştırıldığı iddia edilirken, Hannig'in eski büro yöneticisi olduğu belirtilen Manfred D'nin de gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da eski Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı August Hanning, devlet sırlarını yabancı bir güce aktarma ve casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. Alman basınında yer alan haberlere göre, Federal Kriminal Dairesi (BKA) ekipleri, 80 yaşındaki Hanning'i Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Steinfurt ilçesindeki Nordwalde'de bulunan evinde sabah saatlerinde gözaltına aldı. Hanning'in 1998-2005 yılları arasında BND Başkanlığı yaptığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Hanning'in eski büro yöneticisi olduğu belirtilen Manfred D'de, Bavyera eyaletindeki Bad Tölz-Wolfratshausen ilçesinde gözaltına alındı. Manfred D. hakkında, devlete karşı vatana ihanet girişimine ve ihanet amacıyla yürütülen casusluğa yardım ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

YAKLAŞIK 2 BİN GİZLİ BELGE İDDİASI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında yaklaşık 2 bin belgenin Hanning'e ulaştırılmış olabileceğinden şüpheleniliyor. Belgelerin önemli bölümünün gizli olduğu ve yalnızca BND ile üst düzey devlet yetkililerinin kullanımına açık bulunduğu belirtildi.

İddialara göre Hanning, söz konusu bilgileri danışmanlık faaliyetleri kapsamında başka kişi veya kurumlara satmayı planladı. Belgelerin doğrudan yabancı bir devlete aktarılıp aktarılmadığının ise araştırıldığı kaydedildi.

Belgeler arasında İran'ın nükleer programı ve Rus ordusuna ilişkin hassas istihbarat raporlarının yanı sıra yabancı istihbarat servislerinden elde edilen bilgilerin de bulunduğu öne sürüldü.

SORUŞTURMA CHRİSTİNA BLOCK DOSYASINA UZANDI

Alman makamlarının Hanning ve Manfred D'nin izine, Hamburg'da iş insanı Christina Block'un çocuklarının kaçırıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma sırasında ulaştığı bildirildi. Bu soruşturma sırasında BND'ye ait bazı hassas bilgilerin dışarı sızdırıldığına ilişkin bulguların ortaya çıktığı belirtildi. Söz konusu bilgilerin, Başbakanlık için hazırlanan istihbarat değerlendirmeleriyle bağlantılı olduğu aktarıldı.

Hanning'in geçmişte Rusya ve Çin ile bağlantılı iş ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunduğu, farklı ülkelerde güvenlik ve ticaret alanlarında da danışmanlık yaptığı ifade edildi. Ancak bu bağlantıların yürütülen casusluk soruşturmasıyla doğrudan ilişkili olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Alman basınında ayrıca Hanning'in uzun süredir mali sorunlar yaşadığı ve emekli maaşına haciz uygulandığı yönünde bilgiler yer aldı. Bu durumun, Baltık bölgesindeki bir bankanın yönetim kurulunda görev yaptığı döneme ilişkin hukuki sorumluluklarla bağlantılı olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA
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