Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması

Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
16.03.2026 19:07
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında şaşırtıcı iddialarda bulundu. Dror, Sara Netanyahu'nun resmi ziyaretler sırasında konakladıkları otellerden havlu ve çeşitli hediyeleri çaldığını iddia etti. ''Sara Netanyahu kleptomandır'' diyen Dror ayrıca, First Lady'nin siyasi süreçlerde etkili olduğunu ve bazı anlaşma girişimlerini engellediğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Dror, Sara Netanyahu'nun resmi ziyaretler sırasında konakladıkları otellerden havlu ve çeşitli hediyeleri aldığına tanık olduğunu öne sürdü.

Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması

"HEDİYELER DEVLETE AİTTİR"

Ürdün merkezli yayın kuruluşu Roya News'in aktardığına göre Dror, İsrail basınından Maariv'e verdiği bir podcast röportajında Netanyahu ailesine eşlik ettiği bazı resmi ziyaretlerde otellerdeki hediyelerin ve havluların kaybolduğunu gördüğünü iddia etti. Dror, protokol kapsamında verilen hediyelerin yasal olarak devlete ait olduğunu, başbakanın ailesine ait olmadığını ifade etti.

Dror açıklamasında, Netanyahu ailesinin otelden ayrılmasının ardından bazı eşyaların kaybolduğunu ve otel personelinin bu durumla ilgili güvenlik ekibine sorular yönelttiğini söyledi.

"SARA NEYANYAHU KLEPTOMANDIR" İDDİASI

Ami Dror, söz konusu röportajda Sara Netanyahu'ya yönelik oldukça sert ifadeler de kullandı. Dror, "Daha önce de söyledim ve arkasındayım. Sara Netanyahu bir kleptomandır" diyerek iddialarını yineledi.

Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması

"HİLLARY CLİNTON"A BENZETMEYE ÇALIŞTI"

Sara Netanyahu'nun son yıllarda Netanyahu ailesi içinde giderek daha etkili bir figür haline geldiğini iddia eden Dror, İsrail FirSt Lady'sinin siyasi süreçlerde etkili olduğunu ve bazı anlaşma girişimlerini engellediğini öne sürdü.

Dror Başbakan Binyamin Netanyahu'nun zamanla eşinin kamuoyundaki profilini yükseltmeye çalıştığını belirterek, "Onu Hillary Clinton'a dönüştürmeye çalıştı. O Hillary Clinton değil." ifadelerini kullandı.

Sara Netanyahu daha önce de devlet fonlarının kötüye kullanıldığı iddiaları nedeniyle kamuoyunun ve yargının incelemesine konu olmuş, ancak kendisi herhangi bir yanlış yaptığını reddetmişti.

Son iddialar, Netanyahu ailesi etrafındaki tartışmalara bir yenisini daha ekledi.

Son Dakika Dünya Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması - Son Dakika

Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Saldırıların ardından Kuzey Irak’ta petrol üretimi durdu Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu
Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti Dengesini kaybedip 30 metrelik falezlerden düşen kadın hayatını kaybetti
Orkun Kökçü’den ağızları açık bırakan gol Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
Samsunspor galibiyeti 903’te hatırladı Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı
Ukrayna Rus gemisini böyle imha etmiş Ukrayna Rus gemisini böyle imha etmiş
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü Ölü ve yaralılar var Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! Ölü ve yaralılar var
Amedspor Süper Lig aşkına son anlarda kazandı Amedspor Süper Lig aşkına son anlarda kazandı
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
18:24
Fenerbahçe Osimhen’i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş
Fenerbahçe Osimhen'i istemiş, yıldız isim sadece bir cümle etmiş
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
17:57
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
17:48
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
SON DAKİKA: Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması - Son Dakika
