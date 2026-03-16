Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu\'ya hırsızlık suçlaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kişisel güvenlik ekibinin eski başkanı Ami Dror, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Dror, Sara Netanyahu'nun resmi ziyaretler sırasında konakladıkları otellerden havlu ve çeşitli hediyeleri aldığına tanık olduğunu öne sürdü.

"HEDİYELER DEVLETE AİTTİR"

Ürdün merkezli yayın kuruluşu Roya News'in aktardığına göre Dror, İsrail basınından Maariv'e verdiği bir podcast röportajında Netanyahu ailesine eşlik ettiği bazı resmi ziyaretlerde otellerdeki hediyelerin ve havluların kaybolduğunu gördüğünü iddia etti. Dror, protokol kapsamında verilen hediyelerin yasal olarak devlete ait olduğunu, başbakanın ailesine ait olmadığını ifade etti.

Dror açıklamasında, Netanyahu ailesinin otelden ayrılmasının ardından bazı eşyaların kaybolduğunu ve otel personelinin bu durumla ilgili güvenlik ekibine sorular yönelttiğini söyledi.

"SARA NEYANYAHU KLEPTOMANDIR" İDDİASI

Ami Dror, söz konusu röportajda Sara Netanyahu'ya yönelik oldukça sert ifadeler de kullandı. Dror, "Daha önce de söyledim ve arkasındayım. Sara Netanyahu bir kleptomandır" diyerek iddialarını yineledi.

"HİLLARY CLİNTON"A BENZETMEYE ÇALIŞTI"

Sara Netanyahu'nun son yıllarda Netanyahu ailesi içinde giderek daha etkili bir figür haline geldiğini iddia eden Dror, İsrail FirSt Lady'sinin siyasi süreçlerde etkili olduğunu ve bazı anlaşma girişimlerini engellediğini öne sürdü.

Dror Başbakan Binyamin Netanyahu'nun zamanla eşinin kamuoyundaki profilini yükseltmeye çalıştığını belirterek, "Onu Hillary Clinton'a dönüştürmeye çalıştı. O Hillary Clinton değil." ifadelerini kullandı.

Sara Netanyahu daha önce de devlet fonlarının kötüye kullanıldığı iddiaları nedeniyle kamuoyunun ve yargının incelemesine konu olmuş, ancak kendisi herhangi bir yanlış yaptığını reddetmişti.

Son iddialar, Netanyahu ailesi etrafındaki tartışmalara bir yenisini daha ekledi.