Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü - Son Dakika
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Dünya

Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

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ABD'de eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümü üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifadeler kullandı. Rubin, "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" dedi.

01.10.2024 18:53
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken, ABD'de eski Pentagon yetkilisi Mishael Rubin kaleme aldığı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifadeler kullandı. Rubin, "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlığı ile bilinen Amerikan Girişimcilik Enstitüsü üyesi ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, yine bir skandala imza attı. "Yürüyen ölü İran'ın Hamaney'i mi Türkiye'nin Erdoğan'ı mı?" başlıklı küstah bir yazı kaleme alan Rubin, haddini aşan ifadeler kullandı.

Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
Michael Rubin

"ENDİŞELENMESİ GEREKEN TEK LİDER HAMANEY DEĞİL"

"Endişelenmesi gereken tek dünya lideri Hamaney değil" diyen Rubin "Erdoğan Hamas'a desteği bir marka haline getirdi. Hamas liderleri İstanbul'daki ofislerinden açıkça saldırı planlıyorlar. Erdoğan NATO üyesi olarak statüsünün kendisini koruduğuna inanıyor olabilir, ancak İsrail'e doğrudan ya da vekaleten saldırırsa NATO'nun V. Maddesi uygulanmayacaktır - ya da sorumluluk iddiası olmayan bir suikastın bunu tetikleyeceği açık değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN YÜRÜYEN ÖLÜ"

Orta Doğu'da kırmızı çizginin kalmadığını vurgulayan Rubin "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" dedi.

Eski Pentagon yetkilisi Rubin\'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

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Son Dakika Dünya Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Selami Karagülle:
    İtin birisi havlamış 259 36 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Ölüsü yeter! 195 34 Yanıtla
  • halil eles:
    sizin bir planınız varsa Allahn da size bir planı vardır 201 27 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    ölüsü de yeter size o zaman sayın cumhurbaşkanımızın.. CHP 'li olarak yanındayım hükümetin 161 28 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bir Erdoğan gider bin Erdoğan gelir Yaşasın Türk ulusu ....???? 148 17 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bun elimeyi uçak merdivenlerine sürekli takılıp düşen ve sürekli hava ile selamlaşıp tokalaşan bir ülkeyi yöneten liderin elemanının söylemesi kadar dünyada komik bir başka şey olamaz. Az kafasını çevirip kendi liderlerine baksalar olayı çözecekler. Ama meşhur abd taktiği işlerine nasıl geliyorsa öyle hareket ediyorlar.Nasılsa hepsi başıboş 126 14 Yanıtla
  • Mehmet Topal:
    topunuz gelin 119 15 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    ayıdan post sizden dost olmaz 114 11 Yanıtla
  • Osman Donmez:
    Ya son dakika abd bir it konuşmuş bunu haber yapıyorsun 78 12 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bu lafin uzerine kurecik incirlik hala acik. demekki adamlar dunya lideri 48 36 Yanıtla
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