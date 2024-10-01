Eski Pentagon yetkilisi Rubin\'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin yankıları sürerken, ABD'de eski Pentagon yetkilisi Mishael Rubin kaleme aldığı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifadeler kullandı. Rubin, "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlığı ile bilinen Amerikan Girişimcilik Enstitüsü üyesi ve eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, yine bir skandala imza attı. "Yürüyen ölü İran'ın Hamaney'i mi Türkiye'nin Erdoğan'ı mı?" başlıklı küstah bir yazı kaleme alan Rubin, haddini aşan ifadeler kullandı.

Michael Rubin

"ENDİŞELENMESİ GEREKEN TEK LİDER HAMANEY DEĞİL"

"Endişelenmesi gereken tek dünya lideri Hamaney değil" diyen Rubin "Erdoğan Hamas'a desteği bir marka haline getirdi. Hamas liderleri İstanbul'daki ofislerinden açıkça saldırı planlıyorlar. Erdoğan NATO üyesi olarak statüsünün kendisini koruduğuna inanıyor olabilir, ancak İsrail'e doğrudan ya da vekaleten saldırırsa NATO'nun V. Maddesi uygulanmayacaktır - ya da sorumluluk iddiası olmayan bir suikastın bunu tetikleyeceği açık değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN YÜRÜYEN ÖLÜ"

Orta Doğu'da kırmızı çizginin kalmadığını vurgulayan Rubin "Asıl soru Hamaney, Erdoğan ya da diğer bölgesel terör efendilerinin artık yürüyen ölüler olabileceklerinin farkında olup olmadıkları" dedi.