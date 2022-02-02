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Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor - Son Dakika

Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor

02.02.2022 19:28

İngiltere'de yeni bir eve taşınan İngiliz kadın, evde temizlik yaptığı esnada halıyı kaldırdı. Halının altında saklanmış bir kasa bulan kadın, çilingirci çağırdı. Ancak onların da açamadığı kasada ne olduğu merak ediliyor.

İngiltere'de yaşayan ve TikTok'ta @imthefookinlizardking kullanıcı adıyla yayın yapan Liz adlı kadın, 70'li yıllardan kalma yeni evine taşındıktan sonra evinde temizlik yaptı. Yerleri temizlemek için halıyı kaldıran kadın, bu sırada gizlenmiş bir kasa buldu.

ÇİLİNGİRCİLERİ ÇAĞIRDI

Kasayı kendi imkanlarıyla açmayı beceremeyen kadın, hemen evine çilingirci çağırdı. Ancak eve gelen çilingirciler de kasayı açmakta başarılı olamadı. Şu anda kapalı durmaya devam eden kasanın içerisinde ne olduğu çok merak ediliyor.

VİDEO 6 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Liz'in TikTok hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım, kısa sürede 6 milyonun üzerinde izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları, kasanın içerisinde ne olduğunun acilen açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Evinde temizlik yaptığı sırada halıyı kaldıran kadın bulduğu gizemli kasa yüzünden kalakaldı! Hiç kimse açamıyor
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England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor - Son Dakika
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