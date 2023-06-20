Evsiz Adam, Alevlerle Kaplı Binadaki 25 Köpeği Kurtardı ve Kahraman Oldu

Evsiz bir adam, alevlerle kaplı bir üç katlı binaya tırmanıp, çatıda sıkışıp kalmış 25 köpeği kurtardığı için kahraman olarak kabul ediliyor.

Yangın başlangıçta Gamarra adlı Lima kasabasındaki bir geri dönüşüm merkezinde başladı ve Cuma günü yakındaki bir apartman dairesine sıçradı.

Kolombiyalı Sebastián Arias, Latina Televizyonu'na, köprü yakınlarındaki barınağına geri dönerken ve hamile olduğunu öğrenen karısının intihar girişiminden sonra, binanın yandığını ve çatıdaki hayvanları gördüğünü anlattı.

Kahramanca kurtarma eyleminin videosu, Arias'ın üçüncü kat bir apartman dairesinin balkonundan sallanarak ve daha sonra alkışlayan kalabalığın önünde bir pencereyi kırdığını gösteriyor. Daha sonra Arias, pencerenin kenarına tırmanarak ve ağır dumanlardan uzaklaşmak için emekleyen 25. köpeği bulduğu çatı duvarına ulaştı.

Arias daha sonra, binanın köşesinde bir sütunun üzerinde duran bir köpek olduğunu gördü ve onu alıp kaldırım üzerinde toplanmış olan kalabalığa attı.

Yangını söndürmek için gelen sekiz itfaiye biriminden biri, ikinci katın balkonuna bir merdiven yerleştirdi, ancak Arias yerine yere atlamayı tercih etti.

Arias, üç köpeğin sahibi olduğu için, yükseklik korkusuna rağmen, bir evcil hayvanının yanarak ölmesini görmemek için hayatını riske atmayı ve köpekleri tahliye etmeyi tercih etti.

Arias ağa "Adrenalin beni hızlandırdı" dedi. Arias, son köpeğin vücudunda yanıklar olduğunu ve ona yardım etmeye çalıştığında sol elini ısırdığını söyledi.

Arias, "Son köpek beni korkuttu çünkü duvar bana doğru geliyordu," dedi. "Sonra ne yaptığımı onu boynundan sertçe tutup ağzını kapattım ve onu fırlattım."

Arias, Medellín, Kolombiya'daki evini bıraktıktan ve bir süre Şili'ye geçmeyi düşündükten sonra aylardır ailesini görmedi.

Ancak şimdi Peru'da kalmak istiyor ve umuyor ki, birisi ona iş fırsatı sunacak.

Arias, "Sokakları terk etmek istiyorum," dedi. "Her türlü işi yaparım ve bilmediğim şeyleri hızla öğrenirim."

En az iki köpek yeni ev buldu - bir tanesi kasabanın belediye başkanı ile yaşayacak.