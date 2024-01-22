Farid Şahbazlı: İlham Aliyev\'in yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi Türk dünyası için de çok önemli

Azerbaycanlı gazeteci Farid Şahbazlı, Azerbaycan'daki gelişmeler ve 7 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahbazlı, "Ülkemizin tüm topraklarında egemenliğin tam olarak yeniden tesis edilmesinin ardından Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri önemli bir tarihi ve siyasi olaydır. Son otuz yılda ilk kez Azerbaycan seçmeni toprak bütünlüğü tam olarak sağlanmış, Karabağ sorununu tamamen çözerek tarihi adaleti yeniden tesis etmiş bir devletin vatandaşı gibi oy kullanacak. Bu açıdan seçimler aynı zamanda Azerbaycan halkının devletin gelecek güvenliği ve çok vektörlü kalkınma stratejisinin sağlanmasına yönelik siyasi iradesinin de ifadesi olacaktır" dedi.

"AZERBAYCAN'DA ŞU AN DEMOKRATİK VE OLUMLU BİR SÇEİM ORTAMI VAR"

Azerbaycan'da şu an demokratik ve olumlu bir seçim ortamı olduğunu söyleyen Şahbazlı, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı."Seçimleri uluslararası seçim standartlarına uygun olarak özgür ve şeffaf bir şekilde yürütmek için güçlü bir siyasi irade mevcut. Tüm adaylar için hem kayıt döneminde, hem şimdi tanıtım kampanyası zamanı eşit koşullar yaratılmış. İktidarda olan partinin adayının yanı sıra, muhalefet partilerinin temsilcileri ve tarafsız adaylar da yarışıyor. Tüm cumhurbaşkanı adayları, mevzuatın yarattığı fırsatlardan yararlanarak bağımsız olarak kampanya yürütebiliyor.

Aynı zamanda yerel ve uluslararası gözlemciler de seçimlere büyük ilgi gösteriyor. Gözlemlerine göre Azerbaycan'da şeffaf bir seçim ortamının bulunduğunu belirtiyorlar. En önemlisi Azerbaycan vatandaşlarının seçim sürecine büyük ilgisi var. Eminim ki seçim günü tüm vatandaşlarımız aktif olarak destekledikleri adaya oy vereceklerdir".

"ALİYEV'İN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ, TÜRK DÜNYASI İÇİN DE ÖNEMLİ"

Şu ana kadar yapılan tüm seçimlerde adayların seçim programının ana tezi, ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasına ilişkin konular olduğunu Belirten Şahbazlı, "Şuan artık ülkemizin tamamında egemenliğimiz tam anlamıyla yeniden tesis edilmiştir. Bu gerçeği ülkenin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarattı. Bu gerçek bile onu seçimin favorisi yapmaya yetiyor. Öte yandan düşünüyorum ki, İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı seçilmesi sadece Azerbaycan halkı ve devleti için önemli değil. Türk dünyası ülkelerinin entegrasyonuna ve Türk devletleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilkeli ve devamlı destek veren bir lider olarak bu durum tüm Türk dünyası için de çok önemlidir. Kardeş ülke Türkiye ile Azerbaycan arasında ilişkiler de tarihinde ilk defa bu kadar yüksek düzeye İlham Aliyevin Başkanlığı döneminde yükseltmiştir"dedi.