İspanya'daki göçmen krizi büyüyor: Ölü sayısı her geçen gün artıyor
İspanya'nın, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi.
İspanya'nın, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi.
ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
İspanya basını, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, 30 Temmuz'dan itibaren Ceuta'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin döndüğünden emin olmak için kent sokaklarında kontroller yaptığını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.
İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.
İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.
İspanya Başbakanı, Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınına ilişkin, "Olan şey, İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı ve ihlaldir" ifadelerini kullanmıştı.
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