İspanya'daki göçmen krizi büyüyor: Ölü sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya'daki göçmen krizi büyüyor: Ölü sayısı her geçen gün artıyor

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi.

İspanya'nın, Fas sınırında yer alan Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İspanya basını, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısının 88'e yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, 30 Temmuz'dan itibaren Ceuta'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin döndüğünden emin olmak için kent sokaklarında kontroller yaptığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

İspanya Başbakanı, Sebte şehrine yönelik düzensiz göçmen akınına ilişkin, "Olan şey, İspanya'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı ve ihlaldir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Kuzey Afrika, Göçmenler, İspanya, Göçmen, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'daki göçmen krizi büyüyor: Ölü sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Meclise “İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun“ başvurusu Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu
İstanbul’da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Bahçeli’den “çerçeve yasa“ açıklaması: Tam destek verilmeli Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması: Tam destek verilmeli
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu
İTO temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte zirveye koşan ürün İTO temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte zirveye koşan ürün

09:37
Galatasaray’da neler oluyor Osimhen’den Yunus’un ağzını açıkta bırakan hareket
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket
09:22
YAŞ yarın toplanıyor 3 isim ilk kez masada
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
09:19
Fenerbahçe’de büyük kriz Yıldız futbolcu İsmail Kartal’ı şikayet etti
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
08:57
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif Galatasaray anında yanıt verdi
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 09:53:19. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya'daki göçmen krizi büyüyor: Ölü sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.