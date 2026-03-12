FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir - Son Dakika
FBI'dan ABD'nin uykularını kaçıran rapor: İran, Kaliforniya'yı vurabilir

12.03.2026 09:46
İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş sürerken FBI'ın, İran'ın olası misilleme kapsamında denizden fırlatılacak insansız hava araçlarıyla Kaliforniya'da sürpriz drone saldırıları düzenleyebileceği ihtimaline karşı güvenlik birimlerini uyardığı ortaya çıktı. Yetkililer ise şu aşamada somut veya yakın bir tehdit bulunmadığını açıkladı.

İran ile ABD ve İsrail arasında süren savaş 12. gününe girerken, FBI'ın geçen ay ABD'deki güvenlik birimlerine olası İran misillemelerine karşı uyarı gönderdiği ortaya çıktı.

İHA SALDIRILARI İÇİN UYARI YAPILDI

Reuters'ın ulaştığı güvenlik bültenine göre FBI, İran'ın ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Kaliforniya'da sürpriz insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenleyebileceği ihtimaline karşı kolluk kuvvetlerini uyardı.

FBI tarafından Los Angeles Ortak Bölgesel İstihbarat Merkezi aracılığıyla dağıtılan gizli uyarı metni, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik geniş çaplı bombardıman başlatmasının ardından kamuoyuna yansıdı.

"DENİZDEKİ GEMİDEN FIRLATILABİLİR"

Bültende, Şubat ayı başı itibarıyla İran'ın ABD'nin İran'a saldırması durumunda denizdeki bir gemiden fırlatılacak insansız hava araçlarıyla Kaliforniya'daki hedeflere sürpriz saldırı düzenlemeyi planlamış olabileceği bilgisine yer verildi. Ancak belgede saldırının zamanı, yöntemi, hedefi ya da faillerine ilişkin kesin bir istihbarat bulunmadığı da vurgulandı. FBI konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

TRUMP: ENDİŞELİ DEĞİLİM

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gazetecilerin sorusu üzerine İran'ın ABD topraklarına saldırı düzenleyebileceği ihtimalini küçümsedi. Trump, "Hayır, endişeli değilim" dedi.

KALİFORNİYA'DA ALARM DURUMU

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette yakın bir tehdit bulunmadığını ancak güvenlik birimleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını açıkladı. Newsom sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an için herhangi bir acil tehditten haberdar değiliz, ancak eyaletimizdeki olası riskleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da şehirde spesifik veya güvenilir bir tehdit bulunmadığını, ancak yerel polis ve federal güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

SAVAŞ BÖLGEYE YAYILDI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kısa sürede bölgesel bir çatışmaya dönüşürken İran da İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine füze ve drone saldırıları düzenledi. Savaşın ikinci gününde Kuveyt'teki bir ABD üssüne düzenlenen saldırıda bazı Amerikan askerlerinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan tehdit değerlendirmesinde ise İran ve ona bağlı grupların ABD'ye yönelik hedefli saldırılar düzenleyebileceği, ancak büyük çaplı bir saldırının düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

