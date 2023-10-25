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''Felluce Kasabı'' olarak bilinen ABD'li general James Glynn İsrail'e gitti - Son Dakika

''Felluce Kasabı'' olarak bilinen ABD'li general James Glynn İsrail'e gitti

Son Güncelleme: 25.10.2023 20:00

İsrail'in olası kara harekatı öncesi ABD, şehir savaşının zorlukları konusunda yardımcı olmak adına bölgeye üç yıldızlı Korgeneral James Glynn'i gönderdi. Uzun süre Irak'ta görev yapan Glynn, ''Felluce Kasabı'' olarak biliniyor. Felluce'deki şehir savaşlarında üst düzey rol alan Glynn, Irak'ta beyaz fosfor bombasıyla binlerce kişiyi katletmesi ve işkenceleriyle tanınıyor.

Irak'ın işgali sırasında Felluce'deki şehir savaşlarında yer alan ABD'li Korgeneral James Glynn, olası kara harekatı öncesi danışmanlık yapmak için İsrail'e gitti. Irak'ta binlerce sivili katletmekle suçlanan Glynn, "Felluce Kasabı" olarak biliniyor.

'Felluce Kasabı' olarak bilinen ABD'li general James Glynn İsrail'de

FELLUCE KASABI, İSRAİL'E GİTTİ

Gazze'yi günlerdir savaş uçaklarıyla bombalayan İsrail'in kara harekatına ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İsrail'in kara harekatını ABD Başkanı Joe Biden'ın çağrısıyla ertelediği konuşulurken, Washington İsrail'in böyle bir operasyona hazır olmadığını düşündüğü için şehir savaşının zorlukları konusunda yardımcı olmak adına bölgeye üç yıldızlı Korgeneral James Glynn'i gönderdi.

FELLUCE'DEKİ ŞEHİR SAVAŞLARINDA YER ALDI

"Felluce Kasabı" olarak bilinen ABD'li general Glynn, Irak'ta DEAŞ'a karşı özel harekat kuvvetlerine liderlik ederken, Felluce kentinde en hararetli çatışmaların bazılarında görev yaptı.

'Felluce Kasabı' olarak bilinen ABD'li general James Glynn İsrail'de

6 BİN IRAKLININ ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYOR

6 bin Iraklı sivilin ölümünden sorumlu tutulan James Glynn, İsrail'e şehir savaşları konusunda stratejik ve askeri danışmanlık yapacak. Irak'ın işgali sırasında büyük direnişle karşılaşan Glynn, binlerce Iraklı sivil ve savaşçıyı beyaz fosfor bombası kullanarak öldürüp işkence etmesiyle tanınıyor.

BİR ÖNCEKİ GÖREV YERİ ABD ÖZEL KUVVETLERİ'YDİ

ABD, Irak'taki savaş suçuna ilişkin raporları ilk başta reddederken, bir yıl sonra kanıtlar ortaya çıkmıştı. Öte yandan Glynn'ın bir önceki görevi, ABD Özel Kuvvetleri'nin uluslararası terörle mücadele birimi olan Ortak Özel Harekat Komutanlığı komutan yardımcısıydı.

'Felluce Kasabı' olarak bilinen ABD'li general James Glynn İsrail'de

PENTAGON AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Söz konusu görevlendirme ABD basınına yansıdıktan saatler sonra Pentagon açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Bir Pentagon yetkilisi yaptığı açıklamada, daha önce Axios tarafından bildirilen General Glynn'in görevlendirilmesinin Pentagon'un İsrail adına kararlar aldığı anlamına gelmediğini söylemişti.

'Felluce Kasabı' olarak bilinen ABD'li general James Glynn İsrail'de

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Son Dakika Dünya ''Felluce Kasabı'' olarak bilinen ABD'li general James Glynn İsrail'e gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Felluce Kasabı'' olarak bilinen ABD'li general James Glynn İsrail'e gitti - Son Dakika
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