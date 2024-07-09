Filipinler'de Gizli Hastanelerde Suçlulara Plastik Cerrahi Hizmetleri Sunuluyor

Dünya

Filipinler'de ortaya çıkarılan gizli hastanelerde, görüntüsünü değiştirmek isteyen suçlulara plastik cerrahi hizmetleri sunulduğu belirlendi.

Söz konusu merkezlerde, plastik cerrahi yanında, deri beyazlatma ve saç nakli gibi hizmetler de sunuluyor.

BBC'ye konuşan bir polis sözcüsü, başkent Manila’da iki hastanenin Mayıs ayında ortaya çıkarıldığını söyledi.

Sözcü bu iki yasadışı hastanenin "önümüzdeki haftalarda" kapatılabileceğini söyledi.

Pasay kentindeki bir baskında ise, saç ekimi aletleri, diş implantları ve cilt beyazlatıcı serumlara el konuldu.

Cumhurbaşkanlığı Organize Suçla Mücadele Komisyonu (PAOCC) Sözcüsü Winston John Casio, "Bu malzemelerle tamamen yeni bir insan yaratabilirsiniz" dedi.

Yetkililer izleme altında olan iki merkez daha tespit edildiğini ve bunların Pasay’dakinin dört katı büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Filipinler’de internet üzerinden kumar oynama imkanı veren çok sayıda site bulunuyor ve bunlara Pogos adı veriliyor.

Kumarın yasa dışı olduğu Çin gibi ülkelerde popüler olan Filipinler merkezli sitelerde çalışan kişilerin bu hastaneleri kullandığına inanılıyor.

Polis, Pogos'un telefon dolandırıcılığı ve insan kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinde de kılıf olarak kullanıldığını kaydediyor.

Pasay’daki baskında ikisi Vietnam'dan ve biri Çin'den olmak üzere üç doktor, Çinli bir eczacı ile Vietnamlı bir hemşire tutuklandı. Bu kişilerin hiçbirinin Filipinler'de çalışma izni yoktu.

PAOCC Sözcüsü Casio bu hastanelerdeki tıbbi hizmet kapasitesinin büyüklüğüne dikkat çekiyor:

"Dışarıdan sıradan kliniklere benziyorlar, ancak içeri girdiğinizde sahip oldukları teknoloji karşısında şoke oluyorsunuz.

"Bir kaçak ya da Filipinler'de yasadışı kalan bir kişi olabilirsiniz, Pogo hastaneleri kimliğinizi sorgulamıyor.”

Yetkililer Pasay’daki hastaneyi gelen bir ihbar üzerine tespit etti.

Pogos sektörü, 2022'de sona eren altı yıllık görev süresi boyunca Çin ile dostane ilişkiler kurmaya çalışan eski devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin yönetimi altında gelişti.

Ancak Duterte’ninn halefi Ferdinand Marcos Jr, Pogos’ların suç bağlantılarını öne sürerek onlara hukuki baskı uygulamaya başladı.

Sözcü Casio, "Başkan, Filipinler'in bir 'dolandırıcılık merkezi' olarak resmedilmesini istemiyor. Bize, dünyanın farklı yerlerindeki insanları hedef alan bu dolandırıcılık merkezlerinin peşine düşmemiz yönünde talimat verdi" dedi.

Filipinler’de emniyet Aralık 2022'de polisten kaçmak için estetik ameliyat geçirdiği iddia edilen ancak başarısız olan şüpheli bir Çinli mafya üyesini tutukladı.

Casio, bu tür vakaların yer altı hastaneleriyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Başkentin kuzeyindeki sakin bir kasabanın belediye başkanı olan Alice Guo, yakın zaman önce ofisinin yakınında bir Pogo dolandırıcılık merkezinin tespit edilmesi sonrası ülkenin gündemine geldi.

Alice Guo, Çin adına casusluk yapmakla da suçlandı.