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Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim - Son Dakika

Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim

Son Güncelleme: 16.10.2023 11:57

Ünlü isimler, İsrail ve Gazze arasındaki çatışmalarda artan can kayıplarına tepki gösterdi. Yasemin Şefkatli, Hadise ve Eda Ece binlerce masum çocuk sivilin ölmesine sessiz kalmazken Bella Hadid de "Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur" dedi.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından bölgeyi ablukaya alan İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Her geçen dakika Gazze'deki can kaybı artarken ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi. Türk ünlüler ölen masum siviller için paylaşım yaparken Bella Hadid de dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

BELLA HADİD: KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur" ifadelerini kullandı.

Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim

HADİSE: İNSANLARI GÖRÜYORUM AMA İNSANLIK GÖREMİYORUM

Çatışmaların bitmesi gerektiğine dikkat çeken Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İnsanları görüyorum ama insanlık göremiyorum… Hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir erkeğin, hiçbir insanın ölmemesi konusunda hepimiz hemfikiriz sanırım. Ben politikacı değilim. Ben bir kadınım, kız kardeşim, bir anne babanın kızıyım, sanatçıyım. Ben hiçbir çocuğun, ailenin, insanın acı çekmemesini isteyen bir insanım. Çocuklarını, ailelerini ve evlerini kaybedenler için dua ediyorum… Savaşı durdurun" dedi.

Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim

YASEMİN ŞEFKATLİ: MASUM SİVİLLER ÖLÜYOR, İÇİM PARAMPARÇA

Şimdiler ikiz bebeklerine hamile olan İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gazeteciler, masum siviller ölüyor. Tabi ki hayatımıza kaldığımız gibi devam etmek zorunda gibi görünüyoruz ama bırakın Müslüman olmayı bir insan olarak haberleri okudukça içim paramparça oluyor. Artık bu zulüm bitse. Herhangi bir dine mensup olmaya da gerek yok bunu görmemek için. Daha ne kadar acı çekebilir bir toplum. Lütfen barış çağrısı için hepimiz bir şeyler paylaşalım" ifadelerine yer verdi.

Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim

ŞAHAN GÖKBAKAR: ÇOCUKLARI ÖLDÜRMEK MEŞRU OLMAZ

Yaşanan kayıplara sessiz kalmayan Şahan Gökbakar ise şu ifadeleri kullandı: "Hamas'ın sivil İsrailleri katlettiği terör eylemi nasıl insanlık dışıysa, Hamas'a karşılık vereceğiz diye Gazze'de çoluk çocuk demeden masum Filistinlileri katletmek de o kadar insanlık dışıdır. Kim ne derse desin bu meşru müdafa falan değil. Çocukları öldürmek meşru olmaz."

Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim

EDA ECE: ÇOCUKLARI GÖRDÜKÇE GÖZLERİMDEN YAŞLAR AKIYOR

Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu Eda Ece de yaşanan olayların ardından düşünceleri şu ifadelerle dile getirdi: "Şu çocukların, bebeklerin savaşın ortasında bir başına kalmış, annesiz, babasız, kimsesiz hallerini hele hele de kanlar içinde melek olduklarını gördükçe gözlerimden yaşlar akıyor. Savaşa lanet olsun. Bütün dünya seyredecek mi? Türkiye kadar, bizim kadar vicdanlı olan vallahi yok. Yardım gönderen biz, mültecileri kurtaran hep biz. Nerede bu dev güçler, devletler bunu durdurabilecek güçtekiler nerde yok sanki. Bir kalp bizde kalmış yazıklar olsun."

Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim

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Son Dakika Dünya Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin asıllı Bella Hadid, çatışmaların ardından sessizliğini bozdu: Kariyerim dursa bile desteklemekten vazgeçmeyeceğim - Son Dakika
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