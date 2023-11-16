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Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye görüntülerini paylaştı

16.11.2023 15:19

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'ndeki yaralı, hasta ve yerinden edilmiş Filistinlilerin zorlu tahliye anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İsrail saldırıları sonucu harabeye dönen sokaklarda ilerlemeye çalışan binlerce insan ve hastaların tahliye yolculuğu görüntülerde yer alıyor. Tahliye edilenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluştururken, bölgedeki hasar da İsrail'in saldırılarının şiddetini gözler önüne seriyor.

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ndeki yaralı, hasta ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin zorlu tahliye görüntüsünü yayımladı.

Kudüs Hastanesi'ndeki hastalar ve buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, çevresine konuşlandırılan İsrail tankları ve zırhlıların yanı sıra İsrailli keskin nişancıların zaman zaman ateş açması nedeniyle 13 Kasım'da burayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'ndeki hastalar ve buraya sığınan Filistinlilerin tahliyeye anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nden güneye doğru saatlerce yaya olarak ilerleyen binlerce insan ve onlarca hastanın tahliye yolculuğunda şok anlar." ifadeleriyle paylaşılan görüntülerde, çok sayıda Filistinlinin İsrail saldırılarında harabeye dönmüş bir sokakta ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

İsrail saldırısında vurulan bazı binaların enkazının yolu kapattığı, hastaneden tahliye edilen Filistinlilerin bu yıkıntıları aşmak zorunda kaldığı kameraya yansıyor.

Ağır durumdaki hastalar sedyelerle taşınırken tahliye edilenlerin büyük kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğu dikkati çekiyor.

Tahliye edilen Filistinlilerin yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla yıkıntılar arasında bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Görüntüdeki caddenin çevresindeki binalarda oluşan hasar da İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırıların şiddetini ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Kudüs, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye görüntülerini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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