Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'ndeki tahliye görüntülerini paylaştı

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'ndeki yaralı, hasta ve yerlerinden edilmiş Filistinlilerin zorlu tahliye görüntüsünü yayımladı.

Kudüs Hastanesi'ndeki hastalar ve buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, çevresine konuşlandırılan İsrail tankları ve zırhlıların yanı sıra İsrailli keskin nişancıların zaman zaman ateş açması nedeniyle 13 Kasım'da burayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Filistin Kızılayı, Kudüs Hastanesi'ndeki hastalar ve buraya sığınan Filistinlilerin tahliyeye anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nden güneye doğru saatlerce yaya olarak ilerleyen binlerce insan ve onlarca hastanın tahliye yolculuğunda şok anlar." ifadeleriyle paylaşılan görüntülerde, çok sayıda Filistinlinin İsrail saldırılarında harabeye dönmüş bir sokakta ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

İsrail saldırısında vurulan bazı binaların enkazının yolu kapattığı, hastaneden tahliye edilen Filistinlilerin bu yıkıntıları aşmak zorunda kaldığı kameraya yansıyor.

Ağır durumdaki hastalar sedyelerle taşınırken tahliye edilenlerin büyük kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğu dikkati çekiyor.

Tahliye edilen Filistinlilerin yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla yıkıntılar arasında bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Görüntüdeki caddenin çevresindeki binalarda oluşan hasar da İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırıların şiddetini ortaya koyuyor.