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Filistin Kızılayı, savaştan etkilenen çocuklara psikolojik yardım sağlıyor. Kızılay ekipleri, çocuklar ve aileleriyle görüşmeler yapıldığını, yaşadıkları acıları hafifletmek için faaliyetlerde bulunduklarını açıkladı.

Gazze Şeridi Ruh Sağlığı Departmanı Direktörü Niveen Abdelhadi, yaptığı açıklamada, "Ruh sağlığı departmanı olarak, ister kuzeyde, ister Gazze şehrinde, ister güneyde olsun, neredeyse tüm evlerde ve çadırlarda bulunduk. Ebeveynler ve çocuklar için psikolojik destek seansları düzenledik; onların hikayelerini, duygularını ve yaşadıkları acıları dinledik. Sevdiklerini kaybeden pek çok insan var ve biz onlara yaşadıkları acıyı hafifletecek şekilde duygularını ifade etme imkanı veriyoruz" dedi.

Savaştan etkilenen 14 yaşındaki Nagham, güvenli bir yer aradıklarını ancak güvenli bir yerin olmadığını belirterek, "Bombalama sesleri aklımızdan çıkmıyordu. İnsansız hava araçlarının sesi çok yüksekti. Evimizde uyurken çok korkuyorduk ve tedirgin hissediyorduk. Güvenli bir yere gitmeye çalışıyorduk ama hiçbir yer güvenli değil" ifadelerini kullandı.

Filistin Kızılayı tarafından paylaşılan görüntüde, Gazzeli çocukların ekiplerle oyunlar oynadıkları, dans ettikleri ve çizim yaptıkları anlar yer aldı.