Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı! - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e birebir benzeyen Özbekistan vatandaşı Umid Isabaev'in ülkeden kaçışı gündem oldu.

Polonya'nın Wroclaw kentinde yaşayan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e benzeyen 53 yaşındaki Slawek Sobola, Zelenskiy'e benzeyen Isabaev'in ülkeden çıkarılması için harekete geçti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesi ülkede çalışan ve yaşayan Isabaev, savaşla birlikte hayatından endişe ettiğini açıklamıştı.

BENZERLİĞİ SAYESİNDE PARA KAZANIYORDU

Bunun üzerine, Sobala, Umid Isabaev'i Kiev'den Polonya'ya götürmek için Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a benzeyen Howard X'ten yardım istedi. Özbekistanlı Umid, 2019 yılında Rusya'da metrodayken birinin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşması sonucu kendi işinin yanı sıra Zelenski'ye benzerliği sayesinde de para kazanıyordu.

Kim Jong-un'u taklit eden Howard X, Umid'in Kiev'de kapana kısıldığını bildiği için Putin'e benzeyen Sobala'ya ulaştı.

Sobala, temaslarını kullanarak Isabaev için bir 'ülkeden çıkarma' ekibi kurdu. 12 Mart Cuma günü, yani savaş başladıktan iki hafta sonra, ikili Isabaev'in Polonya'ya geçmesini sağladı.

Kim Jong-un'u taklit eden Howard X İngiliz Daily Star gazetesine yaptığı açıklamada, "Savaş başladığında Umid'i düşündüm çünkü onun Ukrayna'da yaşadığını biliyorum. Onunla temasa geçtim ve ona 'buradan gitmen gerek' dedim çünkü Rusya'nın bir Zelenski dublörünü ele geçirmesi halinde ne olacağını kim bilebilir" dedi.

Isabaev'in sınıra gelirken ilk başta gözaltına alındığını daha sonra geçişine izin verildiğini söyleyen Howard X, "Sınır görevlileri onun Zelenski'ye ne kadar benzediğini anlayınca güldüler." diye konuştu.

ZELENSKİY İLE DE BULUŞMUŞ

2019 yılından beri Ukrayna'da yaşayan Isabaev'in eski bir aktör olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile daha önce birkaç kez bir araya geldiği açıklandı.