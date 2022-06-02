Finlandiya, Türkiye hakkında olumlu mesaj verdi: İlgimizi çekecek silah teknolojileri var - Son Dakika
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Finlandiya, Türkiye hakkında olumlu mesaj verdi: İlgimizi çekecek silah teknolojileri var

02.06.2022 01:08

NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan Finlandiya, Türkiye hakkında olumlu mesajlar gelmeye başladı. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lara atıfta bulunarak, "Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti." ifadesine yer verdi.

NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışan Finlandiya ve İsveç'ten olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.

"ÖNCE MEVCUT MÜZAKERELERE BAKALIM"

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, Finlandiya ve Türkiye'nin NATO müttefiki olmaları durumunda birbirleriyle silah anlaşmaları yapabileceğini belirterek, "Türkiye'de Finlandiya'nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Herkes bu dronları ve diğer sistemleri takip etti. Ama acele etmek istemiyorum. Önce mevcut müzakerelerin durumuna bakalım" dedi.

"SİLAH İHRACATI DURUMA GÖRE BELİRLENİYOR"

Finlandiya'nın Türkiye'ye silah ambargosu uygulamadığını ve ihracatın duruma göre belirlendiğini ifade eden Haavisto, ancak NATO'nun savunma taahhüdü göz önüne alındığında, Finlandiya'nın NATO üyesi olması halinde herhangi bir silah ihracatına yönelik kararda dikkate alınacağını da sözlerine ekledi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA TÜRKİYE'YE AMBARGO UYGULUYOR

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri destek nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto ederken, söz konusu iki ülkede Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyor.

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Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya, Türkiye hakkında olumlu mesaj verdi: İlgimizi çekecek silah teknolojileri var - Son Dakika


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