Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı

18.05.2022 09:53
Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı

Finlandiya ve İsveç resmen NATO'ya üyelik başvurusu yaptı.

Finlandiya ve İsveç resmen NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ittifaka katılma kararı almıştı. Bir ülkenin NATO'ya katılabilmesi için oy birliği, yani mevcut 30 üye ülkenin tümünün onayı gerekiyor.

Finlandiya ve İsveç'in NATO daimi temsilcileri büyükelçiler Klaus Korhonen ve Axel Wernhoff, ülkelerinin üyelik başvurularını ittifakın Brüksel'deki merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e iletti.

Jens Stoltenberg, iki ülkenin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya ne zaman üye olabilecekleri henüz bilinmiyor.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, NATO üyesi 30 ülkenin parlamentolarının iki ülkenin üyeliklerini onaylamasının bir yıl sürebileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya ve İsveç'in kararıyla ilgili olarak, "Bizim için doğrudan tehdit teşkil etmiyor. Ancak NATO'nun askeri altyapısının bu ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde, kesinlikle buna yanıt veririz" şeklinde konuşmuştu.

Biden iki ülkenin liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in liderlerini yarın Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geleceğini söyledi.

Sözcü Jean-Pierre, "Görüşmede bir dizi küresel sorun ve Ukrayna'ya desteğimize ilgili yakın ortaklığımızın yanı sıra NATO'ya üyelik başvuruları ve Avrupa'nın güvenliği de ele alınacak" dedi.

Jean-Pierre, Biden yönetiminin NATO'nun İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili uzlaşmaya varılacağından emin olduğunu da ekledi.

ABD'den Cuma günü yapılan açıklamada, Washington'ın " Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye çalıştığı" belirtilmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini destekleyeceğinden emin olduğunu söylemişti.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yapacağı görüşmenin gündem maddeleri arasında.

Erdoğan: NATO'ya girmelerine biz 'Evet' demeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'le düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "NATO'ya girmelerine biz 'Evet' demeyiz" demişti.

Erdoğan, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın üst düzey diplomatlarının Türkiye'de yapacakları görüşmelerle ilgili olarak ise şu yorumu yapmıştı:

"İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi. PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, hiç yorulmasınlar."

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "Türkiye'yle iletişim kurmayı deniyoruz ve Türkiye'ye gitmeye hazırız" demiş; Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise Erdoğan ile bir ay önce telefonda konuştuğunu ve Türkiye'nin NATO üyeliği başvurularına destek vereceğinden emin olduğunu söylemişti.

Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
YORUMLAR
500
Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
Kaynak: BBC

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Türkiye, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement