Forbes'in 2024 Dünyanın En Etkili 100 Kadın Listesine Sansür Eleştirisi - Son Dakika
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Dünya

Forbes'in 2024 Dünyanın En Etkili 100 Kadın Listesine Sansür Eleştirisi

Forbes\'in 2024 Dünyanın En Etkili 100 Kadın Listesine Sansür Eleştirisi

Haberler.com yazarlarından Behiye Teymur, Forbes'ın 2024 yılı "Dünyanın En Etkili 100 Kadını" listesine yönelik dikkat çekici bir eleştiride bulundu. Teymur, özellikle Filistin asıllı dünya çapında ünlü model Bella Hadid'in listede yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirterek, Forbes'ın bazı isimlere "sansür uyguladığı" iddiasını gündeme getirdi.

18.12.2024 10:01
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Forbes'un 2024 Listesi Forbes, her yıl dünya genelindeki en etkili 100 kadını seçerek yayınlıyor. 2024 listesinde, Türkiye'den iş insanı Güler Sabancı, 80. sıradan listeye girmeyi başardı. Orta Doğu ve Müslüman ülkelerinden ise sadece First Abu Dhabi Bank'ın CEO'su Hana Al Rostamani, 60. sırada yer bulabildi.

Ancak bu yılki listeye damgasını vuran önemli bir tartışma konusu, Bella Hadid gibi dünyaca tanınmış ve toplumsal etkisiyle öne çıkan bir ismin listede yer almaması oldu.

Bella Hadid'in Yokluğu Büyük Bir Eksiklik

Dünyanın en etkili isimlerini seçerken Forbes'un dikkate aldığı önemli kriterler arasında para, medya görünürlüğü, nüfuz ve etik değerler yer alıyor. Bella Hadid ise bu kriterlerin tamamını karşılayan bir figür olarak öne çıkıyor.

Behiye Teymur, Hadid'in sadece moda dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı verdiği cesur mücadele ile de dikkat çeken bir figür olduğunu vurguluyor. Hadid, kadınlar, çocuklar ve siviller için sesi yükselen, dünyanın dört bir yanında farkındalık yaratan bir aktivist olarak öne çıkıyor.

Forbes'a Tarafsızlık Eleştirisi

Bella Hadid, 2018 yılında Forbes'ın "En Çok Kazanan Modeller" listesinde yer almış bir isimdi. Ancak bu yılın "Dünyanın En Etkili 100 Kadını" listesine dahil edilmemesi, derginin tarafsızlığına dair soru işaretleri yaratıyor.

Behiye Teymur, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Forbes'un Bella Hadid gibi toplumsal adalet mücadelesinde önemli bir rol oynayan, cesur ve etkili bir kadını listede görmezden gelmesi çok büyük bir eksiklik. Hadid'in Filistin meselesinde katledilen kadınlar, çocuklar ve siviller için verdiği mücadele, dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham veriyor. Forbes'un bu duruşu bilerek görmezden gelmesi, derginin tarafsızlığına gölge düşürüyor."

Sansür Mü Adil Bir Seçim Mi?

Bella Hadid gibi isimlerin dışlanması, özellikle toplumsal mücadeleye katkı sağlayan figürlerin görmezden gelinmesi soruları beraberinde getiriyor. Forbes'un bu tutumunu sizce ne kadar adil? Bella Hadid gibi isimlerin liste dışında bırakılması bir sansür mü?

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Son Dakika Dünya Forbes'in 2024 Dünyanın En Etkili 100 Kadın Listesine Sansür Eleştirisi - Son Dakika

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