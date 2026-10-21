Frankfurt\'ta KULTÜR 2026 festivali sanatçı ve diplomatları buluşturdu

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Frankfurt'ta düzenlenen KULTÜR 2026 Uluslararası Türk-Alman Kültür ve Sanat Festivali, farklı ülkelerden sanatçıları, diplomatları ve kültür temsilcilerini bir araya getirdi. Festivalde müzik, edebiyat ve dans gösterileri sunuldu, KULTÜR Awards ödülleri de sahiplerini buldu.

Uluslararası Türk-Alman Kültür ve Sanat Festivali KULTÜR 2026, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Internationales Theater Frankfurt'ta düzenlendi.

Almanya Türk Expatlar e. V. tarafından gerçekleştirilen festival, farklı ülkelerden sanatçıları, diplomatları ve kültür-sanat dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

Müzik, edebiyat ve dans gösterilerinin yer aldığı festivale, Türkiye, Bosna-Hersek, Tayland, Tunus, Cezayir, Moldova, Malezya ve Kırgızistan'dan diplomatik temsilciler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Muavin Konsolosu Gökay Özütürk'ün de yer aldığı konuklar arasında, Bosna-Hersek Frankfurt Başkonsolosu Nermin Mešinovic, Tayland Frankfurt Başkonsolosu Nattapong Lathapipat ve Tunus Düsseldorf Başkonsolosu Mustapha Ziri de yer aldı. Festivalin açılışına, Cezayir Konsolosu Amar Benaicha, Moldova Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Ion Bulmaga, Malezya Frankfurt Konsolosu Leong Wei Jiea ve Kırgızistan Frankfurt Konsolosluğu Başkanı Ermek Sarybaev de katıldı.

Frankfurt Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Hilime Arslaner, Offenbach Yabancılar Meclisi Başkanı Naime Demirezen ve Wiesbaden Yabancılar Meclisi eski Başkanı İbrahim Kizilgöz de etkinliğe katıldı. Jüri üyeleri Ayten Akyıldız ve Boran Duman programı izlerken, Bulgaristan-Türkiye bağlantısıyla katılan Rıdvan Özgür de festivalin uluslararası konukları arasında yer aldı.

FARKLI ÜLKELERDEN SANATÇILAR AYNI SAHNEDE

Festivalde, Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçılar performans sergiledi. Fırat Cem Tuncel & Band, Muhabbet ve Tuanelle'nin yanı sıra Azerbaycan'dan Könül Gasimova, Kazakistan'dan Adylkhan Sairanuly Zhaksybayev, Kırgızistan'dan Zhyldyz Taalaibekova, İrlanda'dan Derek Robinson, Polonya'dan Urszula Abrahamchuk, Almanya'dan Uta Desch ve Tataristan'dan Adelya Abadeli sahne aldı. Çek yazar Katerina Tucková da edebiyat söyleşisinde okurlarla buluştu. Ana sahnenin moderatörlüğünü Rana Ayhan-Tuncel üstlendi.

KULTÜR AWARDS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Festival kapsamında verilen KULTÜR Awards – Altın Ü ödülleri, beş farklı kategoride sahiplerine takdim edildi. Müzik kategorisindeki ödül Aziza Mustafa Zadeh'e, edebiyat kategorisindeki ödül Emine Sevgi Özdamar'a verildi.

Medya kategorisinde Esra Karakaya, toplumsal etki kategorisinde Micha Fritz, kültürler arasında köprü kurma kategorisinde ise Bülent Ceylan ödüle layık görüldü.

Festival Direktörü Fırat Cem Tuncel, açılış konuşmasında, sanatın, farklı kültürleri bir araya getiren gücüne dikkati çekti. İnsanların seslerinin ve kimliklerinin doğdukları yerle sınırlandırılmaması gerektiğini vurgulayan Tuncel, kültür ve sanatın toplumlar arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirdiği mesajını verdi.

Fırat Cem Tuncel'in Azerbaycanlı müzisyenlerle birlikte seslendirdiği "Türk Elleri Marşı", salondaki coşkuyu artırdı. Festival, Azerbaycanlı sanatçıların müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.