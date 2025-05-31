Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 12. Yılında Perdelerini Açtı

Haber: İlhan BABA

(FRANKFURT) – Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen ve bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Gallus Theater'da yapılan etkileyici bir açılış töreniyle perdelerini açtı. Türkiye'den Devlet Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların katılımıyla toplam 7 oyunun sahneleneceği festival, kültürlerarası köprü kuruyor, Türk dili ve kültürünü Avrupa'da yaşatmayı hedefliyor.

Festivalin açılışında konuşan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Almanya'daki Türk toplumunun kültürel hayattaki etkisine vurgu yaparak, "Bu benim himayemde gerçekleşen ilk tiyatro festivali. Görevim süresince Başkonsolosluğumuzun desteğini sürdüreceğini ifade etmek istiyorum" dedi. Akdevelioğlu, Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin 12. yılına ulaşmasının büyük bir gurur olduğunu belirterek, organizasyona emeği geçenleri kutladı.

"Tiaytro, dilleri, hikayeleri ve toplumları birbirine yakınlaştırır"

Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu ise, festivalin yalnızca bir etkinlik olmadığını, yıllardır süregelen bir "inanç yolculuğu" olduğunu söyledi. Tiyatro Frankfurt'un 20 gönüllüyle yola devam ettiğini anlatan Kellecioğlu, "Her birimiz farklı mesleklerden, farklı hayatlardan geliyoruz. Ama ortak bir tutkumuz var: Tiyatro" diyerek sahneye ve topluma olan bağlılıklarını vurguladı. Kellecioğlu, "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Türk kültürünün Avrupa'da tanıtılmasına, sanat aracılığıyla kültürlerarası diyalog kurulmasına öncülük etmeyi sürdürüyor. Festival, sahnede bir araya gelen dillerin ve hikayelerin, toplumları birbirine yakınlaştırma potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

"Sanat dünyasından Alman yetkililerinden tam destek"

Festivalin onur konuğu Okan Bayülgen, Almanya'da tiyatro çalışmaları yapmak için girişimlerde bulunduğunu aktararak, "Bu ülkeyi yurt edinmiş olanların oranı giderek artıyor. Ekonomide olduğu gibi kültürel hayatta büyük başarılar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Tiyatrocu ve festivalin onursal başkanı Tamer Levent ise tiyatronun sadece bir sanat dalı değil, insanın kendi yaşam vizyonunu geliştirmesi için bir platform olduğunu dile getirdi. Levent, "Tiyatro buluşmaları evrensel sürece katkı sunar" diyerek sanatın dönüştürücü gücüne dikkati çekti.

Frankfurt Belediye Başkanı Mike Josef, tiyatronun dijital çağda birebir iletişim için kritik önem taşıdığını belirtti. "Tiyatro, şehirlerde iletişim merkezidir" diyen Josef, festivalin çokkültürlü yapısıyla Frankfurt'un kültür politikasıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ise Türkçe tiyatronun, şehrin çokkültürlü yaşamının ayrılmaz parçası haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanca öğrenmenin toplumsal katılım için önemli olduğunu vurgulayan Arslaner, festivalin daha geniş kitlelere ulaşması için destek çağrısında bulundu.

Festival, "Yenilmez" oyunuyla başladı. Süheyl ve Behzat Uygur'un "Hey Gidi Günler" adlı nostaljik oyunu izleyicilerle buluştu. Armağan Çağlayan'ın "Seyfi Bey", Bülent Şakrak'ın "İstanbul'un En Güzel Kızı", "Yaşam Döngüsü" ile "Kadınlar, Filler ve Saireler", 1 Haziran'da ise "Profesyonel" oyunu sahneleniyor.

Ayrıca, tiyatro söyleşileri kapsamında; Celal Kadri Kınoğlu, Armağan Çağlayan, Kubilay Karslıoğlu, Bülent Şakrak, Yetkin Dikinciler, Bülent Emin Yarar ve oyuncular sanat üzerine izleyicilerle buluşuyor.

Festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, İBB Şehir Tiyatroları, Ziraat Bank, Akbank ve Gallus Theater tarafından destekleniyor.