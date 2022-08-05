Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi - Son Dakika
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Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi

05.08.2022 15:23
Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb ile elde edildiğini iddia ettiği görüntüde yanıldı. Klein'in "Yeni bir güneş" dediği görselin sucuk olduğu ortaya çıktı. Twitter'da 91 bin takipçisi bulunan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir şaka yaptığını belirterek takipçilerinden özür diledi.

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb ile uzaydan etkilyeci bir görüntü elde ettiğini iddia etti. Ancak görüntünün altında skandal çıktı. Klein, yaptığı yanlışın ortaya çıkmasından sonra şaka yaptığını belirterek özür diledi.

"BİZE EN YAKIN YILDIZ"

Daily Mail'in haberine göre, filozof ve fizikçi Klein, 31 Temmuz'da sosyal medya platformu Twitter'dan, Proxima Centauri yıldızının James Webb Uzay Teleskobu tarafından alınan en son fotoğraf olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı. Klein, paylaşımında, "Bize 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı" dedi. Ancak fotoğrafın, İspanya mutfağından 'chorizo' adıyla bilinen bir sucuğa (baharatlı bir domuz sucuğu) ait olduğu ortaya çıktı.

Ünlü fizikçiden skandal paylaşım! James Webb Teleskobu'ndan dediği görüntü 'sucuk' çıktı

BİR DİLİM SUCUK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları fizikçi tarafından yayınlanan fotoğrafa inansa da pek çok kişi görüntünün aslında bir dilim sucuk olduğunu belirtti.

Ünlü fizikçiden skandal paylaşım! James Webb Teleskobu'ndan dediği görüntü 'sucuk' çıktı

"ŞAKA YAPTIM"

Klein, şaka yaptığını ve görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti ve "İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını" belirtti.

Ünlü fizikçiden skandal paylaşım! James Webb Teleskobu'ndan dediği görüntü 'sucuk' çıktı

YANLIŞ BİLGİYE KARŞI DİKKAT ÇEKMEK İSTEMİŞ

Twitter'da 91 bin takipçisi bulunan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını ve takipçilerinden özür dilediğini söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

James Webb, Fransa, NASA, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü 'sucuk' çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi - Son Dakika
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