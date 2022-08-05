Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb ile uzaydan etkilyeci bir görüntü elde ettiğini iddia etti. Ancak görüntünün altında skandal çıktı. Klein, yaptığı yanlışın ortaya çıkmasından sonra şaka yaptığını belirterek özür diledi.

"BİZE EN YAKIN YILDIZ"

Daily Mail'in haberine göre, filozof ve fizikçi Klein, 31 Temmuz'da sosyal medya platformu Twitter'dan, Proxima Centauri yıldızının James Webb Uzay Teleskobu tarafından alınan en son fotoğraf olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı. Klein, paylaşımında, "Bize 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı" dedi. Ancak fotoğrafın, İspanya mutfağından 'chorizo' adıyla bilinen bir sucuğa (baharatlı bir domuz sucuğu) ait olduğu ortaya çıktı.

BİR DİLİM SUCUK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları fizikçi tarafından yayınlanan fotoğrafa inansa da pek çok kişi görüntünün aslında bir dilim sucuk olduğunu belirtti.

"ŞAKA YAPTIM"

Klein, şaka yaptığını ve görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti ve "İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını" belirtti.

YANLIŞ BİLGİYE KARŞI DİKKAT ÇEKMEK İSTEMİŞ

Twitter'da 91 bin takipçisi bulunan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını ve takipçilerinden özür dilediğini söyledi.