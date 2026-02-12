Fransa, BM Raportörü Albanese'nin İstifasını İstedi - Son Dakika
Fransa, BM Raportörü Albanese'nin İstifasını İstedi

12.02.2026 11:47
Fransa, BM raportörü Albanese'nin İsrail'e yönelik ifadeleri sebebiyle görevden alınmasını talep etti.

(ANKARA) - Fransa hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Filistin toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin, İsrail'e yönelik ifadelerini gerekçe göstererek görevden alınması çağrısında bulundu. Paris yönetimi, Albanese'nin sözlerini "skandal" olarak nitelendirirken, çağrıya İtalyan hükümet ortağı Lega Partisi ve İtalya Yahudi Cemaatleri Birliği'nden destek geldi.

Fransa, BM işgal altındaki Filistin toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese'nin istifasını istediğini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Albanese'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen bir forumda kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi. Barrot, raportörün İsrail'i "insanlığın ortak düşmanı olarak tanımladığını" savunarak, bu söylemin "BM ruhuyla bağdaşmadığını" belirtti.

Fransız Bakan, "Bu sözler, politikaları eleştirilebilecek bir hükümeti değil, bir halk ve ulus olarak İsrail'i hedef almaktadır" diyerek, Fransa'nın 23 Şubat'ta toplanacak BM İnsan Hakları Konseyi'nde Albanese'nin görevden alınmasını resmen talep edeceğini duyurdu.

Tartışmalı "ortak düşman" ifadesi

Diplomatik krize neden olan olayda, 7 Şubat günü video konferans yoluyla bir foruma katılan Albanese, Batı medyasının ve uluslararası sistemin Gazze'deki duruma yaklaşımını eleştirdiği konuşmasında, "Büyük miktarda mali sermayeyi, algoritmaları ve silahları kontrol etmeyen bizler, artık insanlık olarak ortak bir düşmanımız olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Fransız yönetimi bu ifadeyi doğrudan İsrail devletine ve halkına yönelik bir nefret söylemi olarak yorumlarken, Albanese sözlerinin bağlamından koparıldığını savundu. Raportör, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kastettiği "ortak düşmanın" belirli bir ulus değil, "Filistin'deki soykırıma izin veren sistem" olduğunu belirtti.

İtalya'da hükümet ve muhalefet arasında görüş ayrılığı

Albanese'nin vatandaşı olduğu İtalya'da ise Fransa'nın girişimi siyasi arenada farklı tepkilere yol açtı. İtalyan hükümetinin koalisyon ortağı sağcı Lega Partisi, Fransa'nın adımına destek vererek raportörün "derhal görevden ayrılması için" meclise bir karar tasarısı sundu. Lega milletvekilleri, "Albanese'nin tarafsızlığını yitirdiğini ve antisemitizm şüphelerini körüklediğini" iddia etti.

İtalya Yahudi Cemaatleri Birliği (UCEI) Başkanı Noemi Di Segni de Fransa'nın çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Albanese'nin tutumunu "İsrail'in ve Yahudi halkının var olma hakkına duyulan derin bir nefret" olarak tanımladı.

Buna karşın, İtalyan muhalefetindeki Yeşil ve Sol İttifak (Avs) milletvekili Angelo Bonelli, raportörü savundu. Bonelli, "70 binden fazla insanın ölümünden sorumlu olanların değil, gerçekleri dile getiren bir kadının istifasının istenmesi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Albanese, bir süredir tartışmalara yol açıyor

Francesca Albanese ile Batılı bazı devletler arasındaki gerilim uzun süredir devam ediyor. Albanese, 2024'ün başlarında 7 Ekim saldırılarına ilişkin yaptığı, saldırıların "antisemitizmden değil, baskıdan kaynaklandığı" yönündeki yorumuyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tepkisini çekmişti. Ayrıca ABD yönetimi, geçtiğimiz Temmuz ayında Albanese hakkında bazı yaptırım kararları almıştı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, İsrail, Fransa, Medya, Dünya, Son Dakika

11:50
