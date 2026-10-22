Fransa Cumhurbaşkanı Macron yabancı liderleri isyanları seçimde kullanmakla suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yabancı liderleri Cumartesi günü ülke genelinde patlak veren isyanları seçim amaçlı kullanmakla suçladı.Macron isim vermeden, bu liderlerin, hayat pahalılığı nedeniyle patlak veren şiddet olayları hakkındaki yorumlarıyla, yaklaşan seçimlerde "Fransa pahasına" kampanya yürüttüklerini söyledi.Ortadoğu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "hem bölgede hem Atlantik'in diğer tarafında, kampanya modundaki liderler" ifadesini kullandı.Bu ifadeler, önümüzdeki hafta parlamento seçimleriyle karşı karşıya olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve önümüzdeki ay ara seçimlere katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açık bir eleştiri niteliğinde.Macron, ismini vermediği liderlerin, isyanlarla ilgili yapay zeka tarafından üretilen sahte videolardan etkilendiğini söyledi.Paris, Lyon, Marsilya, Nice gibi diğer şehirleri de etkisi altına alan eylemlerde gözaltına alınanlardan 800'den fazlası mahkemeye çıkarıldı ve yaklaşık 150 kişi tutuklandı.Maskeli göstericilerle polis arasında çıkan çatışmaların, dükkanların tahrip edilmesi ve yağmalanmasının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Hükümet, liselerin durumunu protesto eden öğrencilerin haftalar süren gösterilerinin ardından yaşanan şiddet olayları sırasında polisin "kontrolü kaybettiğini" kabul etti. Macron daha sonra yaptığı açıklamada, sorunların çoğundan sorumlu tuttuğu "aşırı solcu marjinal gruplardan kışkırtıcılara" karşı yetkililerin "tavizsiz" davranacağını söyledi.Katar'ın başkenti Doha'da konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, "Bana göre, yaşanan olaylarda görünür bir yabancı müdahale yok. Ama sonrasında yabancıların bilgileri manipüle etmesi söz konusu oldu ve bu da yabancı liderler de dahil olmak üzere birçok kişiden kabul edilemez ve aptalca yorumlara yol açtı" dedi."Bize göçmen ve İslamcı ordularının saldırdığı iddiaları ortaya atıldı, bu tamamen yanlış."Netanyahu Salı günü İsrail'in i24 kanalına verdiği bir röportajda, Batı Avrupa'nın en büyük Müslüman azınlığına sahip olan Fransa'nın "aşırı İslamcıların istilasına" uğradığını söyledi.Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonra Macron'a, "Onları burada ortadan kaldırmazsak, Paris'te karşınıza çıkacaklar" dediğini aktaran Netanyahu "Tam olarak da bu oluyor" diye ekledi.ABD Başkanı Trump da aynı gün, isyanları Fransa'daki kitlesel göçmenliğe bağlamıştı. "Fransa'ya, İtalya'ya, tüm bu kargaşaya ve nefrete baktığınızda, bunun okulla ilgili olmadığını görüyorsunuz. Bu, ülkeye nefret besleyen insanların ülkeye gelmesiyle ilgili" dedi.Macron'a yönelik sözlerinde, "Çok geç olmadan sınırlarınızı kapatın ve kontrolü ele alın" ifadesini kullandı.İngiltere'nin Financial Times gazetesinde yer alan bir rapora göre, AB düzenleyicileri, Fransa'daki ayaklanmalar ve AB ülkelerindeki benzer eylemlerle ilgili olası yabancı online müdahale ve dezenformasyon kampanyalarını inceliyor.Haberde, adı açıklanmayan güvenlik yetkililerine atıfta bulunularak, daha önceki dezenformasyon kampanyalarıyla bağlantılı Rus yanlısı ve aşırı sağcı sosyal medya hesaplarının, daha fazla kaos yaratmak amacıyla şiddet içerikli videolar yaydığı belirtiliyor.Gazete ayrıca, İran ve Cezayir'in de bazı mesajların arkasında olduğundan şüphelenildiğini ekliyor.Fransa'daki Sciences Po Üniversitesi'nde dezenformasyon konusunda uzmanlaşmış araştırmacı David Colon'un, Rusya'nın Storm-1516 kampanyasıyla bağlantılı "Kremlin yanlısı influencer'ların" olayları abarttığı ve bir dizi yanlış anlatıyı yaydığına dair sözleri aktarıldı.Fransa, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşında en ateşli askeri destekçilerinden biri; 1962'de bağımsızlığını kazanan Cezayir ise eski bir Fransız sömürgesi ve Fransa'nın İran ile ilişkileri de bu yıl ABD ve İsrail ile yaptığı savaş nedeniyle gerginleşti. BBC Verify (Doğrulama Servisi), ABD merkezli dTeam araştırmacılarının Rus dezenformasyon operasyonu Matruşka kaynaklı olduğunu söylediği, sosyal medyada yer alan 15'ten fazla sahte haber videosu örneğini inceledi.Videolarda, Le Monde, Euronews ve France 24 de dahil olmak üzere Fransa'daki gerçek haber kuruluşlarının neredeyse aynı marka kimliği kullanılıyor.Matruşka tarafından yapılan videoların bireysel etkisi ve erişimi sınırlı görünse de, uzmanlar huzursuzluğu artırmaya odaklanmanın bilinen Rus dezenformasyon taktikleriyle tutarlı olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, BBC Verify, sosyal medyada hızla yayılan ve yaşlı bir çiftin Paris'te soyulup iç çamaşırlarıyla bırakıldığını gösterdiği iddia edilen yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntülerden birinin kaynağını belirsiz bir internet sitesine kadar takip etti.Infos-Israel.News'in direktörü Sabrina Hania, BBC'ye yaptığı açıklamada, 17 Ekim'de yayınlanan görselin, referans görsel kullanılmadan ChatGPT programı kullanılarak oluşturulduğunu söyledi.Bu paylaşım, bir televizyon gazetecisinin "polis bilgilerine" dayanarak iddia edilen olayı haberleştirmesinden kısa bir süre sonra yapıldı. İddia henüz doğrulanmadı; Fransız medyası, savcıların olayın gerçekleştiğini destekleyecek herhangi bir bilgiye sahip olmadığını bildiriyor.Orijinal görsel X platformunda "Yapay Zeka ile Yapıldı" ve Instagram'da "Yapay Zeka içeriği" olarak etiketlenmiş olsa da, daha sonra X platformunda herhangi bir uyarı yapılmadan paylaşıldı ve altı milyondan fazla görüntülendi.Hania, görüntünün bağlamından koparılarak birçok insanı yanıltmasından üzüntü duyduğunu belirterek, görüntünün yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirtmeksizin yeniden paylaşanları suçladı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .