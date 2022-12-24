Paris'i kana bulayan adam hakkında kan donduran detay! Kılıçla göçmen kampını basmış - Son Dakika
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Paris'i kana bulayan adam hakkında kan donduran detay! Kılıçla göçmen kampını basmış

24.12.2022 12:01

Fransa'da rastgele ateş açarak 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırgan kısa sürede gözaltına alındı. Feci olayın ardından Paris sokakları karışırken saldırganın geçen yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı ve 15 gün evvel tahliye olduğu öğrenildi.

Dün Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

15 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

69 yaşındaki silahlı saldırgan gözaltına alınırken şahsın, geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı ve 15 gün evvel tahliye olduğu öğrenildi. Saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Paris'i kana bulayan adamla ilgili çarpıcı detay! Kılıçla göçmen kampına saldırmış

SOKAKLAR KARIŞTI

Öte yandanterör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokakları ateşe vererek polisle çatıştı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışma giderek şiddetlenirken, eylemciler ellerine geçenleri polise fırlatarak, çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis olayın büyümesi üzerine göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Paris'i kana bulayan adamla ilgili çarpıcı detay! Kılıçla göçmen kampına saldırmış
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Fransa, Paris, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paris'i kana bulayan adam hakkında kan donduran detay! Kılıçla göçmen kampını basmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paris'i kana bulayan adam hakkında kan donduran detay! Kılıçla göçmen kampını basmış - Son Dakika
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