Paris'i kana bulayan adam hakkında kan donduran detay! Kılıçla göçmen kampını basmış

Dün Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

15 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞ

69 yaşındaki silahlı saldırgan gözaltına alınırken şahsın, geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı ve 15 gün evvel tahliye olduğu öğrenildi. Saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.

SOKAKLAR KARIŞTI

Öte yandanterör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokakları ateşe vererek polisle çatıştı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışma giderek şiddetlenirken, eylemciler ellerine geçenleri polise fırlatarak, çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis olayın büyümesi üzerine göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.