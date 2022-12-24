Dün Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir şahıs tarafından açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
69 yaşındaki silahlı saldırgan gözaltına alınırken şahsın, geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı ve 15 gün evvel tahliye olduğu öğrenildi. Saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.
Öte yandanterör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokakları ateşe vererek polisle çatıştı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışma giderek şiddetlenirken, eylemciler ellerine geçenleri polise fırlatarak, çöp bidonlarını ateşe verdi. Polis olayın büyümesi üzerine göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Son Dakika › Dünya › Paris'i kana bulayan adam hakkında kan donduran detay! Kılıçla göçmen kampını basmış - Son Dakika