Fransa'daki olayların sebebi olan 17 yaşındaki gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

Fransa'da sokakları yangın yerine çeviren protestolar büyürken, tüm olayların başlangıcı olan 17 yaşındaki genç sürücünün vurulduğu anlar da sosyal medyada paylaşıldı. O anlarda aynı araçta bulunan bir kişi, aracı durduran polisin kendilerine "Kımıldama yoksa kurşunu beynine yersin" dediğini iddia etti.

Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösterilerde polisle protestocular arasındaki çatışmanın dozu artarken; karakolların, kamu binalarının, araçların kundaklandığı ülkede 10 kentte geceleri sokağa çıkma yasağı getirildi, ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi, protestoları bastırmak için devreye zırhlı araçlar girdi.

"KIMILDAMA YOKSA BEYNİNE KURŞUNU YERSİN"

Nael M.'nin vurulma görüntüleri sosyal medyada infiale neden olurken, öldürüldüğü sırada Nael ile aynı araçta olan bir kişi de o anlarda yaşananları anlattı. Bu açıklamalara göre, motosikletli polisler arkadan takip ettikleri aracı durdurdu. Polis memurlarından biri aracın camına gelip, "Motoru durdur yoksa seni vururum" dedi ve elindeki silahın uç kısmı ile Nael'in kafasına vurdu. Daha sonra ikinci bir polis memuru ise elindeki silahı gence doğrultup, "Kımıldama yoksa kurşunu beynine yersin" dedi.

KONUŞMADAN SONRA POLİS MEMURU ATEŞ ETTİ

Sosyal medyadaki görüntülerde iki polisin aracın camına gelerek konuştukları daha sonra polis memurunun bir el ateş ettikten sonra aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.

2 BİN 122 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayları kontrol altına almak için hükümet zırhlı araçları ve takviye kuvvetleri sahaya sürerken, polis olayların başladığı ilk günden bu yana en az 2 bin 122 protestocuyu gözaltına aldı. Yetkililer, gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun reşit olmayan çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Öte yandan, Paris ve çevresinde toplu taşıma kısmi olarak askıya alınırken, patlak veren sokak olayları nedeniyle valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı verildi. Fransa'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent sayısı ise 10'u buldu.

AŞIRI SAĞCILARDAN HÜKÜMETE OHAL ÇAĞRISI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Fransız kolluk kuvvetlerindeki ırkçılık ve ayrımcılığa ilişkin açıklamasını "asılsız suçlama" olarak niteledi ancak ülkede aşırı sağ siyasetçiler hükümete OHAL çağrısı yaptı ve aksi durumda "iç savaş" çıkacağını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede çıkan olayların ardından tüm ebeveynleri sorumlu olmaya ve çocuklarını evde tutmaya çağırdı.

OLAYLAR BİR KENTTEN DİĞERİNE SIÇRIYOR

Nanterre kentinde bir otobüs ve çok sayıda araç kundaklama sonucu kül olurken, Fransa'nın kuzeyinden itfaiyeciler Paris banliyölerindeki kundaklama olaylarına müdahale için bölgeye yardıma geldi. Marsilya'da bir kuyumcu soyuldu, birçok süpermarket zinciri ateşe verildi. Protestocuların burada bir kasayı motosikletle çaldığı anlar kameralara yansıdı. Bazı protestocular da yangını söndürmeye gelen itfaiyecilere barikat kurarak engel oldu. Bazı göstericilerin de Paris'te koleksiyon parçası lüks bir aracı hedef alması görüntülere yansıdı.