Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna\'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Fransa'da kabine değişikliği sonrası Dışişleri Bakanlığı görevine gelen Stephane Sejourne ilk ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptı. Sejourne, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi.

Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Sejourne ilk ziyaretini dün Kiev'e yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Sejourne ile yaptığı görüşmede, "Kiev'de bulunduğunuz için teşekkür ederim. Göreve gelmenizin hemen ardından Ukrayna'da bizimle birlikte olmanız bizim için Fransa'dan, Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen önemli bir sinyaldir. Böyle bir sinyal için size teşekkür ediyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'ya yönelik silah yardımları ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin konuşulduğu aktarıldı.