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Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna'ya yönelik silah yardımları ve Ukrayna'nın AB üyeliği konuşuldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Ukrayna\'ya İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi
14.01.2024 - 11:14,
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Fransa'da kabine değişikliği sonrası Dışişleri Bakanlığı görevine gelen Stephane Sejourne ilk ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptı. Sejourne, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşme gerçekleştirdi.

Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Sejourne ilk ziyaretini dün Kiev'e yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Sejourne ile yaptığı görüşmede, "Kiev'de bulunduğunuz için teşekkür ederim. Göreve gelmenizin hemen ardından Ukrayna'da bizimle birlikte olmanız bizim için Fransa'dan, Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen önemli bir sinyaldir. Böyle bir sinyal için size teşekkür ediyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'ya yönelik silah yardımları ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin konuşulduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA
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