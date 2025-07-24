Fransa, Filistin'i Tanıyacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz Perşembe günü, Fransa'nın Filistin'i Eylül ayında devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

Açıklama, Gazze'deki kitlesel açlık durumuna dünyadan gelen tepkiler sürdüğü bir dönemde geldi.

Aralarında Fransa, İngiltere ve Kanada'nın olduğu 28 ülke de İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "acımasızca öldürmesini" kınayan ortak bir açıklama yayımlamıştı.

21 Temmuz'da ortak açıklama yapan 28 ülke, sivillerin çektiği acıların "yeni bir boyuta ulaştığını" belirterek Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kararı Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmileştireceğini söyledi.

"Bugün acil olan şey, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'e destek vermişti ve sık sık anti-semitizm uyarısı yapan açıklamalar yaptı. Ancak özellikle son aylarda İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaştan giderek daha fazla rahatsız olduğunu açıklamalarıyla ortaya koymaya başladı.

Macron, "Fransa'nın Orta Doğu'da adil ve sürdürülebilir bir barışa olan tarihi bağlılığı göz önüne alındığında, Filistin devletinin tanınmasına karar verdim" diye yazdı. "Barış mümkün."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a kararla ilgili gönderdiği bir mektubu da paylaştı.

Fransa böylece Filistin'i tanıyan en büyük ve en güçlü Avrupa ülkesi olacak. Filistin devletini 140'tan fazla ülke tanıyor.

Fransa, Avrupa'nın en büyük Yahudi nüfusuna ve Batı Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ve Orta Doğu'daki çatışmalar genellikle Fransa'da protestolara veya gerginliklere yol açıyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.